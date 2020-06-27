Зеленський знайшов "Юзіку" "роботу"
Президент Володимир Зеленський доручив колишньому актору "Кварталу 95" Юрію Корявченкову, відомому за прізвиськом "Юзік", відновлювати футбольний клуб "Кривбас".
Пан Корявченков наразі є депутатом, заступником голови фракції "Слуга народу".
Про нове завдання для депутата президент розповів під час візиту до міста Нова Каховка.
Там він відкривав стадіон "Дніпро" і фотографувався з футболістами без маски.
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Мер Нової Каховки Володимир Коваленко, спілкуючись з президентом, розповів, як їхній футбольний клуб "Енергія" постійно змагається із криворізьким "Гірником".
Після цього Зеленський згадав про ФК "Кривбас", який закрили 2013 року.
"Гірник" — нормальний клуб. Був ще "Кривбас". На жаль, закрили. Я нашому Юрію Корявченкову…Ви ж його знаєте? Ми йому поставили завдання, він зараз говорить з федерацією, щоб все ж таки в Кривому Розі "Кривбас" повернути. Навіть не тільки тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби", — сказав президент, звертаючись до мера.
Відео розмови опублікував Офіс президента.
ФК "Кривбас" заснували 1927 року. З 1992 року він грав в Українській прем'єр-лізі. "Кривбас" одного разу став фіналістом Кубка України.
Його закрили через фінансові проблеми, а у 2015 році відновили на регіональному рівні.
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