Зеленський знайшов "Юзіку" "роботу"

Копирайт изображения unian Image caption Юрій Корявченков балотувався до Ради по мажоритарному округу у Кривому розі

Президент Володимир Зеленський доручив колишньому актору "Кварталу 95" Юрію Корявченкову, відомому за прізвиськом "Юзік", відновлювати футбольний клуб "Кривбас".

Пан Корявченков наразі є депутатом, заступником голови фракції "Слуга народу".

Про нове завдання для депутата президент розповів під час візиту до міста Нова Каховка.

Там він відкривав стадіон "Дніпро" і фотографувався з футболістами без маски.

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Мер Нової Каховки Володимир Коваленко, спілкуючись з президентом, розповів, як їхній футбольний клуб "Енергія" постійно змагається із криворізьким "Гірником".

Після цього Зеленський згадав про ФК "Кривбас", який закрили 2013 року.

"Гірник" — нормальний клуб. Був ще "Кривбас". На жаль, закрили. Я нашому Юрію Корявченкову…Ви ж його знаєте? Ми йому поставили завдання, він зараз говорить з федерацією, щоб все ж таки в Кривому Розі "Кривбас" повернути. Навіть не тільки тому, що ми з Кривбасу. Просто неправильно закривати клуби", — сказав президент, звертаючись до мера.

Відео розмови опублікував Офіс президента.

ФК "Кривбас" заснували 1927 року. З 1992 року він грав в Українській прем'єр-лізі. "Кривбас" одного разу став фіналістом Кубка України.

Його закрили через фінансові проблеми, а у 2015 році відновили на регіональному рівні.

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