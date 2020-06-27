Де в Україні найбільше порушують карантин?

Копирайт изображения mvs.gov.ua

За два минулі дні поліція перевірила понад 6 тисяч торговельних та розважальних закладів, як там дотримуються карантину.

Найбільше порушень було у Вінницькій, Львівській, Одеській, Тернопільській областях та у місті Києві. Про це повідомила пресслужба МВС.

Під час рейдів поліцейські склали 355 протоколів через порушення карантину.

Правоохоронці перевірили майже 3,5 тис. закладів торгівлі, 2 тис. закладів харчування, 850 нічних клубів та розважальних закладів.

За результатами цих перевірок поліцейські склали 28 протоколів на директорів розважальних закладів, 100 - на керівників закладів громадського харчування та 227 - на директорів закладів торгівлі.

Всього із початку карантину виявили майже 15 тисяч порушень, відкрили 176 кримінальних проваджень.

Копирайт изображения mvs.gov.ua

Але зі складеними протоколами згодні не всі.

Власники бару "Хвильовий" у Києві заявили, що будуть оскаржувати звинувачення у порушенні карантину.

У "Хвильовому" розповідають про інцидент, який стався 25 червня, коли поліція спочатку перевірила заклад і не знайшла порушень, але після цього, "застосовуючи фізичну силу", прийшла ще одна група поліцейських.

"Вони не вийшли на конструктивний діалог із жодним представником бару, не змогли пояснити причини їхнього перебування на території та врешті пішли, оформивши адміністративний протокол про порушення карантинних норм без конкретних пояснень та фіксації деталей", - йдеться у заяві власників бару "Хвильовий".

Проте найбільш відомий випадок порушення карантину стався, коли президент Володимир Зеленський та ще кілька чиновників без масок пили каву у кав'ярні міста Хмельницький 3 червня, коли заклади ще мали бути закриті через карантин.

Всі учасники кавування заплатили штраф, а фото з цієї події стало мега популярним.

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption Наглядав за кавуванням головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Адаптивний карантин в Україні триває до 31 липня. Людей закликають носити маски, дотримуватися соціальної дистанції і дбати про дезинфекцію.

Останній тиждень Україна б'є антирекорди за кількістю хворих на Covid-19.

26 червня кількість хворих за добу вперше перевищила тисячу.

За минулу добу зафіксували 948 нових випадків коронавірусної хвороби.

Всього з початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли 42 064 тисяч людей.

Прем'єр Денис Шмигаль в інтерв'ю ВВС News Україна не виключив, що у деяких регіонах можуть знову зупинити громадський транспорт через поширення коронавірусу.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!