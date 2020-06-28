На Харківщині чоловік відкрив стрільбу по відпочивальниках з дітьми. Одна людина загинула

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Увечері 27 червня в селі Гусарівка на Харківщині чоловік відкрив стрільбу по групі з десяти відпочивальників з дітьми. Внаслідок стрільби одна людина загинула, повідомляє пресслужба Національної поліції у Харківській області.

"У селі Гусарівка неподалік кар'єру відпочивала компанія з 10 осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї у бік громадян", - повідомляють у поліції.

Двоє дорослих внаслідок стрільби отримали поранення, один з них - 27-річний чоловік - помер.

Поліцейські затримали на місці події 53-річного мешканця Барвінківського району зі зброєю. За попередньою інформацією, він був у стані алкогольного сп'яніння.

Затриманому загрожує 15 років тюрми або довічне ув'язнення за звинуваченнями в умисному вбивстві та замаху на умисне вбивство.

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