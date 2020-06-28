Коронавірус у світі: кількість випадків перевищила 10 млн, померли 500 тисяч людей
Кількість випадків захворювання на коронавірус у світі за весь час пандемії перевищила 10 млн, померли майже 500 тисяч хворих. Такими є дані ресурсного центру Університету Джона Гопкінса.
Найбільше людей за весь час пандемії захворіли в США - 2,5 млн, Бразилії - 1,3 млн, Росії - 633 тисячі, Індії - 528 тисяч та Британії - 311 тисяч.
Померли від коронавірусу 499,3 тисячі людей, зокрема, 125 тисяч людей у США, 57 тисяч у Бразилії, 43 тисячі у Британії, 34 тисячі в Італії.
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Зараз епіцентр поширення пандемії змістився до Латинської Америки. Окрім Бразилії, швидкими темпами зростає захворюваність у Перу (276 тисяч), Чилі (267 тисяч), Мексиці (212 тисяч).
Водночас сплеск захворюваності відбувається у південних та західних штатах США.
У Флориді у суботу зареєстрували понад 9500 випадків. У п'ятницю губернатор штату Рон Десантіс запровадив нові обмеження, наказавши барам у штаті припинити подавати алкоголь у їхніх приміщеннях, повідомляє Miami Herald.
Мер Маямі Френсіс Суарес заявив BBC у суботу, що лікарні міста працюють з величезним навантаженням, тому міська влада розглядає можливість знову вжити заходи жорсткого карантину і змусити людей перебувати вдома.
Провідний радник уряду США з питань коронавірусу доктор Ентоні Фаучі заявив минулого тижня, що в країні виникла "серйозна проблема". Він припустив, що деякі штати зарано відмовилися від заходів карантину, а люди не дотримуються вказівок щодо соціальної дистанції.
"Одні люди заражають інших людей, і тоді врешті-решт ви заражаєте когось, хто вразливий", - сказав лікар.
Про порушення соціальної дистанції як причину зростання кількості випадків заявив і міністр житлової політики та міського розвитку США, відомий нейрохірург Бен Карсон.
В Україні також останні кілька тижнів зростає кількість хворих на коронавірус - найбільше у Львівській, Рівненській, Закарпатській областях та у Києві.
Станом на 28 червня в Україні за минулу добу зафіксували 917 випадків коронавірусної хвороби.
Всього від початку епідемії на Covid-19 в Україні захворіли 42 982 людини. 1 129 людей померли, а 18 934 одужали.
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