Росія заперечила витік радіації зі своїх АЕС, який зафіксували в Скандинавії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російські чиновники запевняють, що Ленінградська АЕС працює у звичайному режимі

Росія заявила, що її атомні електростанції не були джерелом витоку радіоактивних речовин, зафіксованих над Скандинавією.

Минулого тижня організації з контролю ядерної безпеки у Фінляндії, Норвегії та Швеції виявили в атмосфері більше радіоактивних ізотопів, ніж зазвичай.

Нідерландське управління охорони здоров'я заявило, що згідно з їхнім аналізом, радіоактивні речовини рухались із напряму західної частини Росії.

За їхніми словами, характер речовин може свідчити про пошкодження тепловидільного елемента ядерного реактора.

Однак російський концерн "Росенергоатом" заявив, що дві електростанції на північному заході - Ленінградська АЕС та Кольська АЕС - працюють у звичайному режимі, і повідомлень про витоки не було.

"Не було жодних скарг на роботу обладнання", - заявили у "Росенергоатомі" агенції ТАСС.

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За словами речника концерну, "сукупні викиди усіх зазначених ізотопів у вищезгаданому періоді не перевищували контрольних чисел", а рівень радіації навколо двох енергостанцій у червні "залишився незмінним".

Лассіна Зербо, виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO), заявив у п'ятницю, що їхня станція моніторингу у Стокгольмі виявила вищі, ніж зазвичай, рівні трьох ізотопів - Cs-134, Cs-137 та Ru-103. Водночас, загрози здоров'ю людей вони не становлять.

За його словами, ізотопи виявили 22-23 червня.

Голландський національний інститут охорони здоров'я та довкілля заявив у п'ятницю, що характер радіоактивних речовин може свідчити пошкодження тепловидільного елемента ядерного реактора.

Міжнародна агенція з атомної енергії у суботу заявила, що знає про відповідні звіти та чекає на додаткову інформацію від країн-членів.

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