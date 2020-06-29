Росія заперечила витік радіації зі своїх АЕС, який зафіксували в Скандинавії
Росія заявила, що її атомні електростанції не були джерелом витоку радіоактивних речовин, зафіксованих над Скандинавією.
Минулого тижня організації з контролю ядерної безпеки у Фінляндії, Норвегії та Швеції виявили в атмосфері більше радіоактивних ізотопів, ніж зазвичай.
Нідерландське управління охорони здоров'я заявило, що згідно з їхнім аналізом, радіоактивні речовини рухались із напряму західної частини Росії.
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За їхніми словами, характер речовин може свідчити про пошкодження тепловидільного елемента ядерного реактора.
Однак російський концерн "Росенергоатом" заявив, що дві електростанції на північному заході - Ленінградська АЕС та Кольська АЕС - працюють у звичайному режимі, і повідомлень про витоки не було.
"Не було жодних скарг на роботу обладнання", - заявили у "Росенергоатомі" агенції ТАСС.
За словами речника концерну, "сукупні викиди усіх зазначених ізотопів у вищезгаданому періоді не перевищували контрольних чисел", а рівень радіації навколо двох енергостанцій у червні "залишився незмінним".
Лассіна Зербо, виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CTBTO), заявив у п'ятницю, що їхня станція моніторингу у Стокгольмі виявила вищі, ніж зазвичай, рівні трьох ізотопів - Cs-134, Cs-137 та Ru-103. Водночас, загрози здоров'ю людей вони не становлять.
За його словами, ізотопи виявили 22-23 червня.
Голландський національний інститут охорони здоров'я та довкілля заявив у п'ятницю, що характер радіоактивних речовин може свідчити пошкодження тепловидільного елемента ядерного реактора.
Міжнародна агенція з атомної енергії у суботу заявила, що знає про відповідні звіти та чекає на додаткову інформацію від країн-членів.
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