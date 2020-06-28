У Києві горіла багатоповерхівка поряд зі зруйнованим вибухом будинком

Копирайт изображения Головне управління ДСНС України у м.Києві

У Києві на Позняках сталася пожежа у багатоповерхівці поряд з будинком, де минулої неділі стався вибух газу.

"Пожежа виникла на балконі на 12-му поверсі 16-поверхового житлового будинку, з розповсюдженням полум'я на вищий поверх. Через утеплювач, яким була облаштована зовнішня стіна балконів, горіння супроводжувалося сильним задимленням", - повідомила пресслужба ДСНС Києва у Facebook.

Внаслідок пожежі пошкодження зазнали декілька квартир, жертв та постраждалих немає.

О 17:01 пожежу ліквідували, а причину займання встановлюють.

Журналістка Української правди Тамара Кудрявченко опублікувала відео пожежі в соцмережі.

Багатоповерхівка, в якій сталася пожежа, знаходиться за адресою Соломії Крушельницької, 3А. Неподалік розташований напівзруйнований будинок за адресою Соломії Крушельницької 1/5, у якому 21 червня стався вибух.

Копирайт изображения Головне управління ДСНС України у м.Києві

Тоді загинули п'ять людей, ще п'ять зазнали поранень та травм. Усіх 125 мешканців відселили з напівзруйнованого будинку.

Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку поліція називає газову суміш.

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