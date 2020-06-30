13 вбивств, зґвалтування і крадіжки. Як садист-убивця уникнув страти

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Американець Джозеф Деанджело, відомий як "Вбивця з золотого штату", зізнався у 13 вбивствах. Такою була його угода з прокуратурою США в обмін на зміну покарання зі страти на довічне ув'язнення.

Джозеф Деанджело скоїв свої злочини понад 40 років тому - в 1970-х і 80-х роках. На той момент він працював у каліфорнійській поліції. Однак заарештувати злочинця змогли лише у 2018 році.

Знайти його вдалося за допомогою бази даних, куди будь-яка людина може завантажити свої ДНК-дані і побачити генеалогічне древо сім'ї.

Джозеф Деанджело також зізнався в численних зґвалтуваннях, крадіжках зі зломом та інших злочинах.

Слухання відбулися у місті Сакраменто, у великій університетській залі, щоб дозволити потерпілим та їхнім сім'ям бути присутніми.

Очікують, що 74-річного Деанджело засудять до довічного ув'язнення в серпні на другому судовому засіданні, де постраждалим дозволять зачитати звіт про наслідки його злочинів.

Вважають, що виголошення вироку стане кульмінацією розслідування злочину, яке почалося в 1970-х роках і привернуло увагу всього світу.

Свої злочини Деанджело здійснював в різних частинах Каліфорнії, за що отримав цілу низку прізвиськ: "Грабіжник з Вісалії", "Вбивця з діамантовим вузлом", "Справжній нічний мисливець", "Насильник східних районів".

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Хто такий Джозеф Деанджело

Деанджело - колишній поліцейський, ветеран В'єтнамської війни. Він також працював механіком з ремонту автомобілів.

Злочинця заарештували у квітні 2018 року, після того, як поліція вистежила його, зіставивши ДНК з даними на відкритому сервісі з ДНК-генеалогії.

Щоб ідентифікувати особу вбивці, слідчі завантажили зразки його ДНК, взяті на місцях злочинів, і створили родинне древо аж до 1800-х років.

Програма запропонувала кількох людей, серед яких був і Джозеф Деанджело.

За колишнім поліцейським встановили стеження. Детективи спостерігали і чекали, коли він викине в смітник що-небудь, з чого можна буде взяти зразок його ДНК.

Після експертизи стало зрозуміло: перед правоохоронцями той самий злочинець.

Його затримали та утримували в ізоляції у в'язниці Сакраменто.

Прокурори з шести округів Каліфорнії, де він здійснив злочини, погодилися провести слухання в понеділок в аудиторії Державного університету Сакраменто, де можна розмістити 2 тисячі людей та забезпечити соціальне дистанціювання.

Копирайт изображения FBI handout Image caption Фото з місця злочину, оприлюднене ФБР

Під час слухань 29 червня Деанджело і його адвокати мали на обличчі щитки, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Обвинуваченого привезли до зали суду в інвалідному візку, де він рухався за допомогою палиці.

Прокурори зазначили, що всі свої злочини Деанджело скоїв близько 40 років тому, а їхнє географічне охоплення "просто приголомшує".

Він зізнався у всіх скоєних злочинах, хоча формально звинувачення проти нього не висували.

Прокурор округу Сакраменто Т'єн Го розповів, що, коли у 2018 році Деанджело заарештували і залишили одного в кімнаті для допитів, він почав розмовляти сам з собою, ніби звертаючись до людини, яку він не міг контролювати.

"Я зробив все це, - казав Деанджело, - за словами Го. У мене не було сил, щоб виштовхнути його. Він змусив мене. Він пішов зі мною.

Він ніби був у моїй голові. Я маю на увазі, він частина мене.

Я не хотів робити такі речі. Я позбувся Джеррі і став щасливим. Я зробив всі ці речі. Я знищив всі їхні життя. І тепер маю заплатити за це".

Однак прокурори скептично ставляться до правдивості слів і дій Деанджело, нагадуючи, що, коли його звільнили з роботи за крадіжку в магазині, він зімітував серцевий напад.

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