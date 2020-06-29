Вкрав менше мільйона: у Франції на п'ять років посадили колишнього керівника уряду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Франсуа Фійон (праворуч) був керівником уряду президента Ніколя Саркозі (ліворуч)

Французький експрем'єр-міністр Франсуа Фійон та його дружина отримали тюремні вироки у справі про фінансові махінації. Політика визнали винним у тому, що у виплатив дружині Пенелопі Фійон 831,400 євро за роботу, яку вона ніколи не робила у якості його помічниці.

Його засудили до п'яти років ув'язнення, три з них умовно. Їй дали трирічний умовний термін.

Скандал зіпсував його балотування у президенти у 2017 році. Обоє засуджених вже подали апеляцію й заблокували негайне затримання Фійона.

66-річний Фійон - найстаріший політичний діяч Франції, який отримав покарання у вигляді ув'язнення з моменту початку П'ятої республіки в 1958 році.

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Що сталося в суді?

Виносячи рішення в будівлі суду Парижу в понеділок, суддя заявив: "Оплата була непропорційною виконаній роботі. Пані Фійон наймали на посаду, яка не використовувалась".

Її визнали винною у співучасті у розкраданні та приховуванні державних коштів.

Обом призначили штрафи у розмірі 375 000 євро

Крім того, подружжю наказали повернути понад 1 млн євро Національній асамблеї, в якій працювала Пенелопа Фійон з 1998 до 2013 року.

Її чоловікові також заборонили займати державні посади на 10 років.

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Пан Фійон займається політикою десятиліттями. Після роботи депутатом, сенатором і на низці міністерських ролей він був прем'єр-міністром Франції між 2007 і 2012 роками при президентові Ніколя Саркозі.

У січні 2017 року Французькі праві сили офіційно висунули кандидатом в президенти переможця праймеріз консервативної Республіканської партії, колишнього прем'єр-міністра Франсуа Фійона.

Але скандал із платнею дружини зірвав плани балотування.

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