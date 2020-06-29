Іран видав санкцію на арешт Трампа і звернувся в Інтерпол

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Влада Ірану видали санкцію на арешт президента США Дональда Трампа і ще 35 осіб, яких звинувачують у причетності до вбивства генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомив прокурор Тегерана Алі аль-Касі Мехр.

Іранська влада звернулася з відповідною заявою в Інтерпол та попросила міжнародну поліцейську організацію дати їм "червоний статус".

Однак представники Інтерполу заявили ВВС, що не розглядатимуть іранський запит про арешт Трампа, оскільки статут "суворо забороняє організації здійснювати будь-яку діяльність або втручання політичного, військового, релігійного чи расового характеру".

Головного військового стратега і архітектора зовнішньої політики Ірану Сулеймані убили американською ракетою в Багдаді 3 січня.

Наказ на ці дії віддав Трамп, який назвав генерала "терористом номер один у світі". Він звинуватив його у плануванні нападів підтримуваними Іраном бойовиками на американські війська на Близькому Сході.

Іран тоді пообіцяв жорстоко помститися за смерть свого воєначальника. Він вийшов з ядерної угоди 2015 року та обстріляв американські військові бази в Іраку. У відповідь США завдали кілька повітряних ударів по іранських військових об'єктах.

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8 січня на фоні напруження іранські військові збили над Тегераном український пасажирський лайнер компанії МАУ.

За словами аль-Касі Мехра, Трампа і ще 35 осіб звинувачують у вбивстві і тероризмі. "Упізнані 36 осіб, які замовили та причетні до вбивства Касема, включаючи військових і політичних чиновників із США та інших держав, за якими видали ордер на арешт і оголошений червоний статус в Інтерполі", - цитує прокурора російськомовний сайт державної іранської служби іномовлення Pars Today.

Аль-Касі Мехр не назвав імена інших людей, яким висунуті звинувачення. Представник США по Ірану Брайан Хук на пресконференції в Саудівській Аравії заявив, що ордер на арешт має політичні мотиви.

"Ми прийшли до висновку, що Інтерпол не робить "червоних відміток, якщо в цьому замішана політика. А це випадок політичного характеру. Це не пов'язано з державною безпекою, міжнародним миром або підтримкою стабільності... Це пропагандистський трюк, який ніхто не сприймає серйозно ", - сказав він.

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