У Китаї виявили новий вірус, який може призвести до ще однієї пандемії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вірус виявили у свиней

Вчені ідентифікували в Китаї новий штам вірусу грипу, який має серйозний потенціал до виникнення пандемії. І хоча наразі він не є надто небезпечним, утім може мутувати.

Вірус з'явився зовсім нещодавно, його рознощиками є свині, але він може заражати і людей.

Вчених турбує, що вірус може мутувати далі, що дозволить йому з легкістю передаватися від людини до людини, викликавши нову глобальну епідемію.

За словами дослідників, хоча на даний момент ситуація ще не стала загрозливою, новий патоген має всі типові характеристики, що свідчать про високу пристосованість до зараження людини, і вимагає пильного контролю.

Зокрема вчені закликають швидко ввести моніторинг у індустрії вирощування свиней - слідкувати як за тваринами, так і за здоров'ям людей, які працюють у цій сфері.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчених непокоїть, що вірус може швидко мутувати

Остання масова епідемія вірусу схожого типу, з якою зіткнувся світ, - спалах свинячого грипу у 2009 році, що почався з Мексики (отримав назву A/H1N1pdm09).

Смертність від нього виявилася нижче, ніж побоювалися спочатку, - головним чином тому, що вірус був схожий на інші віруси грипу і у багатьох вразливих категорій пацієнтів (головним чином, літніх людей) був імунітет до нього.

Особливість же нововиявленого вірусу в тому, що він абсолютно новий, і імунітет проти нього у людей або дуже малий, або його немає зовсім.

І хоча, за даними медиків, наразі цей вірус, що назвали G4 EA H1N1, не становить надто великої загрози, його треба внести до списку патогенів, за розвитком яких обов'язково треба слідкувати.

Що з пандемією коронавірусу

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє, що найгірше з пандемією коронавірусу, можливо, все ще попереду.

За словами голови організації Тедроса Гебреісуса, якщо уряди не почнуть проводити грамотну політику щодо приборкання епідемії, вірусом ризикують заразитися набагато більше людей, ніж зараз.

"Ми всі хочемо, щоб це закінчилося. Ми всі хочемо повернутися до нормального життя. Але сувора реальність така, що ми ще навіть не наблизилися до закінчення [епідемії]", - сказав глава ВООЗ під час віртуального брифінгу ввечері у понеділок.

"Хоча багато країн досягли деякого прогресу, в цілому у світі пандемія посилюється і набирає темп", - наголосив Гебреісус.

За шість місяців з початку епідемії, що почалася з китайського міста Ухань, її жертвами в усьому світі стали понад 500 тисяч осіб, а кількість заражених перевищила 10 мільйонів.

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