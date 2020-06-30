Україна не увійшла до списку країн, яким дозволять в’їзд до ЄС з 1 липня

Копирайт изображения Reuters Image caption Українці в ЄС поки що не полетять

Євросоюз назвав список з 14 країн, громадянам яких дозволять в'їзд у ЄС з 1 липня, попри пандемію коронавірусу. України серед них немає.

Серед умовно "безпечних" країн - Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Сербія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс та Уругвай.

Очікують, що цей список будуть переглядати кожні два тижні, тож українці матимуть шанс отримати змогу в'їзду до Євросоюзу в майбутньому, якщо ситуація з коронавірусом в країні покращиться.

Копирайт изображения Reuters Image caption Один з критеріїв для "безпечних" країн - низький рівень захворюваності на COVID-19 та правдива інформація про це

У вівторок ЄС має остаточно визначити критерії для того, які країни можна вважати "безпечними".

Список можуть розширити ще й Китаєм, якщо Пекін аналогічно дозволить в'їзд для громадян Євросоюзу.

Водночас ЄС все ще не дозволятиме в'їзд для США через значне поширення там коронавірусу.

Загалом серед країн Євросоюзу є дві тенденції щодо відкриття своїх кордонів.

Туристичні країни, такі як Греція і Португалія, виступають за те, щоб максимально розширювати список і таким чином залучати кошти в економіку від туризму.

Водночас Німеччина та Іспанія відстоюють більш обережну позицію і наполягають на тому, що кордони ЄС можна відкривати лише для країн з низьким рівнем захворювань на COVID-19, гарною системою охорони здоров'я, а також надійними підрахунками щодо поширення коронавірусу.

За даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, в Україні зараз рівень захворюваності становить 57 хворих на 100 тис. населення. Тоді як у ЄС підхід до "безпечності" країн варіюється від 16 до 20 хворих на 100 тис. людей.

Водночас Максим Степанов розповів, що до європейських країн мають впускати українців, які їдуть туди працювати за контрактом чи на навчання.

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