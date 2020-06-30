Турчинов очолив штаб партії Порошенка

Копирайт изображения УНІАН

Колишній секретар РНБО і один з колишніх лідерів партії "Народний фронт" Олександр Турчинов очолив штаб партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мене не цікавить депутатський мандат чи державні посади, але щоб допомогти об'єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я прийняв пропозицію очолити штаб, який створює провідна українська опозиційна політична сила "Європейська солідарність", - написав пан Турчинов.

На його думку, Україні потрібне мирне перезавантаження влади, а для цього треба "відповідальні професіонали, здатні зупинити руйнацію економіки, захистити країну та примусити всіх рахуватися з національними інтересами сильної і незалежної України".

На його думку, Україна "неухильно наближається до соціально-економічної катастрофи".

Копирайт изображения УНІАН

"Мені боляче спостерігати, як національна безпека і оборона, яким я присвятив частину свого життя, знову стають далеко не першим пріоритетом держави, що в умовах війни неприпустимо", - вважає Турчинов.

Екссекретар РНБО вважає, що провертаються політичні переслідування опонентів.

"Дилетантизм та популізм, як ракова пухлина, руйнують управлінську вертикаль, ведуть до хаосу та дестабілізації", - заявив Олександр Турчинов.

Він закликав до єднання і консолідації всіх "відповідальних патріотичних сил, всіх, хто здатен професійно діяти в екстремальних умовах багатовекторної кризи".

Олександр Турчинов багато років очолював штаб партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко. У 2014 році він кілька місяців був в.о. президента, а після обрання президентом Петра Порошенка став секретарем РНБО.

Російська пропаганда дала Турчинову прізвисько "кривавий пастор" за його релігійність та рішучі дії навесні 2014 року.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!