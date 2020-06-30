Шмигаль про справи Порошенка: не бачу політичного замовлення

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Прем'єр Денис Шмигаль не схильний бачити політичне переслідування у кримінальних справах проти Петра Порошенка і говорить про незворотність покарання топчиновників. Про це він розповів в інтерв'ю BBC News Україна.

"У тих справах, які тривають проти політиків попередніх генерацій, я не бачу політичного замовлення. Вони мають бути розглянуті й мають бути рішення. Або цих політиків визнають винними, або знімуть з них обвинувачення", - відповів він на питання про те, що справи проти Порошенка сприймаються як покарання опонента.

Останнім часом Петра Порошенка викликають на допити у десятках кримінальних справ щодо можливих зловживань на посаді президента.

В одній з них - щодо перевищення повноважень при призначенні заступника голови заступника Служби зовнішньої розвідки - йому 1 липня мають обрати запобіжний захід.

Захист Порошенка називає ці справи політичними. Частина з них відкрита за зверненням колишнього заступника Адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Прикро, але без політики

Кореспондент ВВС News Україна запитав, чи не остерігається керівник уряду, що переслідування лідера опозиції може призвести до замороження західної грошової допомоги, як це було в 2012 році після ув'язнення Юлії Тимошенко.

"Ми працюємо в умовах економічної кризи, в умовах стихійних лих, в умовах політичної турбулентності, невже ви думаєте, що ми будемо остерігатися якихось там політичних моментів, маніпуляцій та інсинуацій?" - відповів пан прем'єр.

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Він додав, що не щасливий від цих справ, адже розслідування проти керівників держави - це завжди дестабілізація та неприємний момент для держави.

"Коли є такі підозри, це завжди засмучує. Але відповідальність має бути невідворотною, незалежно від рангів та посад. Якщо людина порушила закон, зрадила національні інтереси держави, поводила себе некоректно, має нести відповідальність", - наполягає пан Шмигаль.

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На зауваження про можливе використання судової системи для переслідування політичних опонентів пан Шмигаль розповів про важливість завершення судової реформи.

"Суд має стати тим органом, якому довіряє суспільство, інвестор та міжнародні партнери. Для цього ми хочемо допомоги наших міжнародних партнерів, хочемо довести цю реформу до логічного завершення й отримати справедливу судову систему", - вважає Денис Шмигаль.

На уточнення, що процес проти Порошенка негативно сприймуть "західні друзі", пан Шмигаль ще раз наголосив, що це - "не переслідування".

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"Але погоджуюсь, що це виглядає не дуже добре. Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні - це псує імідж держави. Як би прикро це не виглядало на міжнародній арені, набагато прикрішим буде виглядати корупція, яка не карається", - резюмував Денис Шмигаль.

Більше про стосунки прем'єра та президента, ситуацію з відставкою Арсена Авакова та призначення в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета читайте у повному інтерв'ю ВВС News Україна.

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