Після спеки в Україну йдуть грози, град і шквали
В Україну йде атмосферний фронт, який принесе опади та холоднішу погоду. А у деяких регіонах це призведе до шквалів і граду, попереджають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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"За даними Укргідрометцентру, 30 червня вночі у західній частині, вдень у північних, центральних та південних областях грози, при грозах в окремих районах град та шквали (15-20 м/с); вночі у західних областях значні дощі (I рівень небезпеки)", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Град, гроза і шквал у вівторок вдень очікуються на Київщині.
У столиці ж прогнозують лише грозу.
Також очікують підняття води у річках, зокрема у Дністрі на Львівщині та Івано-Франківщині, а також у гірських річках Закарпаття.
"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків", - попереджають рятувальники.
У Карпатах знову з'явиться небезпека локальних зсувів перезволоженого ґрунту.
Вода підніметься і в інших регіонах, зокрема в річках Прип'ять, Вижівка та Боржава.
"Червень прийшов до нас попрощатися до наступного року разом із атмосферним фронтом, він нагадає про дощі та грози, яких часом було замало, а часом - з перехльостом", - пише синоптик Наталія Діденко.
"Оскільки цей фронт холодний, то в середу, у його тилу, пошириться, хоча й тимчасово, свіжіше повітря", - додає вона.
Водночас на півдні і південному сході спека залишиться.
Після паводків
Новий фронт прийде в Україну після того, як західні регіони постраждали від сильних паводків.
Гірські річки в Карпатах вийшли з берегів після того, як за кілька днів там випали кілька місячних норм опадів.
Загинуло двоє людей, ще одна людина зникла безвісти. Тисячі домогосподарств постраждали, найбільше - в Івано-Франківській області.
"Це велике стихійне лихо, яке зачепило п'ять областей Західної України. Найбільше постраждала Івано-Франківська. З державного резервного фонду ми виділили близько 700 млн гривень на подолання наслідків", - розповів у інтерв'ю BBC News Україна прем'єр Денис Шмигаль.
"По рівню води, по кількості постраждалих населених пунктів, конкретно для Івано-Франківської області, повінь була сильнішою, ніж у 2008 році", - відзначив прем'єр.
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