Чиновниця в купальнику Клітіна створює партію "проти політичних проститутів"

Копирайт изображения YouTube Олександри Клітіної

Колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку звільнили "через секс-скандал", оголосила про створення власної партії "Україна проти корупції".

Що відомо про Олександру Клітіну.

Відео у купальнику

Створення своєї політсили ексчиновниця анонсувала у відео, в якому вона постала у відкритому червоному купальнику.

"Я вирішила боротися за правду самотужки. Тому що на цих ідіотів у штанях точно надії немає", - заявила Олександра Клітіна.

Вона додала, що створює партію "Україна проти корупції", "щоб розібратися нарешті з цими політичними проститутами".

"Вони думають, якщо у них у штанях щось є, то цього достатньо для успіху та можна ображати жінок. Та жінки в сто разів розумніші і чесніші, ніж ви!" - звернулася Клітіна до чоловіків-корупціонерів.

Ексчиновниця також звинуватила свого колишнього начальника міністра інфраструктури Владислава Криклія у тому, що він не просто звільнив її, а й "облив брудом так, щоб я ніколи не оговталась". Вона каже, що "заважала їм (керівництву - Ред.) красти на "Укрзалізниці".

"Тому я хочу розібратися з усіма корупціонерами і політичними проститутами", - оголосила помсту Олександра Клітіна й закликала всіх охочих приєднатися до неї і "сказати "ні" політичним проститутам".

"Секс-скандал" і звільнення

Олександрі Клітіній 37 років.

Довгий час працювала у приватному секторі, зокрема в інвестиційній групі Univer.

Пізніше була радницею міністра інфраструктури, директоркою групи підтримки реформ в міністерстві, а з осені 2019 року - заступницею міністра інфраструктури з питань євроінтеграції в уряді Гончарука.

Олександра Клітіна стала відома у листопаді 2019 року, коли пранкер "Джокер" опублікував переписку з нею, у якому чиновниця натякала, що готова стати міністром інфраструктури, а також звинуватила міністра Владислава Криклія у призначенні на посади корупціонерів.

Пізніше виключений з фракції "Слуги народу" депутат Антон Поляков опублікував запис розмови нібито між депутатами від партії, де згадувалася зовнішність Клітиної та робилося припущення, що вона обійняла посаду "через ліжко".

Сама Олександра Клітіна у відповідь заявила, що проти неї ведеться брудна кампанія зі сторони корупціонерів, та відмовилася йти у відставку.

Утім, Владислав Криклій все ж вніс подання на її звільнення і Клітіна втратила посаду.

У медіа своє звільнення вона пов'язала з "сексизмом" в українській політиці та корупцією.

Нещодавно вона навіть за допомогою спеціального додатку змінила своє фото у Facebook на "чоловіче" й почала вести акаунт від імені "Олександра Клітіна" на знак протесту проти "публічного знущання і травлі жінок".

23 червня вона повідомила, що влаштувалася на нову роботу - радницею керівника Державного космічного агентства України.

Піар чи боротьба з сексизмом?

Заяви Олександри Клітіної у купальнику одразу почали обговорювати у соцмережах.

"Я навіть не знаю , хто більше шкодить питанню серйозного і рівного сприйняття жінок в політиці: дрімучі сексисти - чоловіки чи недолугі дівчата, які сплутали політику і тупійший , самозакоханий, беззмістовний піар", - відреагувала на відео Клітіної депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Якби відео записали не в купальнику, то ніхто б його і не помітив. Чи не так?" - запитав журналіст "Української правди" Роман Кравець.

А медіаексперт Отар Довженко закликав не називати ситуацію зі звільненням Клітіної "секс-скандалом".

"Нагадаю: двоє малопричетних людей у приватній розмові натякали, що Клітіна отримала посаду в міністерстві через ліжко. Оце секс-скандал, Карле", - написав він.

"За цим принципом (хтось у приватній розмові щось комусь сказав) кожна людина є фігуранткою секс-скандалу, корупційного скандалу, кримінальної хроніки, а також причетною до чорної магії", - додав Отар Довженко.

А дехто почав згадувати вислів про "корабельну сосну" голови "Слуги народу" Олександра Корнієнка, яким він описав одну з колег по партії.

"Клітіна створює свою партію. Я так розумію, це буде КПУ - Корабельна партія України", - відзначив редактор Autogeek Євгеній Муджирі.

"Як тобі таке, Ілон Маск?" - запитав журналіст "РБК-Україна" Мілан Лєліч, нагадуючи про те, що Олександра Клітіна працює у державному космічному агентстві.

А політтехнолог і блогер Віталій Чепинога навіть присвятив Олександрі Клітіній невелику п'єсу у Facebook.

У ній прем'єр Денис Шмигаль веде переговори з потенційними арабськими інвесторами, аж раптом відкриваються двері, до кабінету вривається жінка в помаранчевому купальнику і кричить: "Ага, ось ви де поховалися прастітути! Є у вас в штанях там шо, чи нє?"

Далі, за сюжетом, Денис Шмигаль пояснює співрозмовникам: "Це наш радник по космосу".

А міністр інфраструктури Владислав Криклій слова своєї колишньої підопічної поки що не коментував.

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