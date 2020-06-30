Як оцінює роботу власного уряду Денис Шмигаль?

Чи тисне на нього президент Зеленський?

Чи вважає прем'єр справи проти Петра Порошенка ризиком для України?

Як Денис Шмигаль оцінює поліцію, міністерство здоров'я під керівництвом Степанова та призначення на посаду в.о. міністра освіти Шкарлета?

Відповіді на всі ці питання - у розгорнутому інтерв'ю Дениса Шмигаля кореспонденту ВВС News Ukrainian Віталію Червоненку.

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