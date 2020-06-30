На межі банкрутства: аеропорт "Київ" анонсував масштабні скорочення
Міжнародний аеропорт "Київ" планує скоротити половину своїх співробітників через загрозу банкрутства.
Поетапне скорочення вже почалося, йдеться в повідомленні підприємства.
Там пояснили, що по авіаційній галузі вдарила пандемія коронавірусу, через яку скоротили кількість авіаперевезень. Щоб вийти на докризовий рівень, знадобиться декілька років, прогнозують в аеропорту.
"Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі", - йдеться в повідомленні.
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За даними підприємства, попри численні заклики про допомогу від уряду та профільного Міністерства інфраструктури не було "будь-якої реакції".
"Керівництво аеропорту "Київ" постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не немає", - йдеться в повідомленні.
Загалом в аеропорту працює близько 2 тисяч осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють, ще 8 тисяч співробітників.
Аеропорт "Київ" - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, через який у докарантинні часи проходило майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів в рік.
"Банкрутство аеропорту "Київ" буде мати катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому", - підкреслюють у повідомленні.
Аеропорт "Київ" публічно звертався по допомогу до органів влади та високопосадовців декілька разів.
Зокрема, у травні керівництво оприлюднило звернення до президента, прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва.
Керівництво просило надати безповоротну фінансову допомогу в сумі 22 млн гривень на місяць для виплати заробітної плати співробітникам та підтримки аеропорту в робочому стані, доки пасажиропотік частково не відновиться.
Також йшлося про прохання рефінансувати кредит підприємства на суму 28 млн доларів.
Публічно на звернення аеропорту влада не реагувала.
В КМДА BBC News Україна повідомили, що зверталися до уряду з пропозиціями про допомогу столичному аеропорту, але реакції досі немає.
BBC News Україна також звернулась за коментарями до уряду та Офісу президента.
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