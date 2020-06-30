На межі банкрутства: аеропорт "Київ" анонсував масштабні скорочення

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/AIRPORTKIEV/

Міжнародний аеропорт "Київ" планує скоротити половину своїх співробітників через загрозу банкрутства.

Поетапне скорочення вже почалося, йдеться в повідомленні підприємства.

Там пояснили, що по авіаційній галузі вдарила пандемія коронавірусу, через яку скоротили кількість авіаперевезень. Щоб вийти на докризовий рівень, знадобиться декілька років, прогнозують в аеропорту.

"Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі", - йдеться в повідомленні.

За даними підприємства, попри численні заклики про допомогу від уряду та профільного Міністерства інфраструктури не було "будь-якої реакції".

"Керівництво аеропорту "Київ" постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і не немає", - йдеться в повідомленні.

Копирайт изображения iev.aero

Загалом в аеропорту працює близько 2 тисяч осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють, ще 8 тисяч співробітників.

Аеропорт "Київ" - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, через який у докарантинні часи проходило майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів в рік.

"Банкрутство аеропорту "Київ" буде мати катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому", - підкреслюють у повідомленні.

Аеропорт "Київ" публічно звертався по допомогу до органів влади та високопосадовців декілька разів.

Зокрема, у травні керівництво оприлюднило звернення до президента, прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва.

Керівництво просило надати безповоротну фінансову допомогу в сумі 22 млн гривень на місяць для виплати заробітної плати співробітникам та підтримки аеропорту в робочому стані, доки пасажиропотік частково не відновиться.

Також йшлося про прохання рефінансувати кредит підприємства на суму 28 млн доларів.

Публічно на звернення аеропорту влада не реагувала.

В КМДА BBC News Україна повідомили, що зверталися до уряду з пропозиціями про допомогу столичному аеропорту, але реакції досі немає.

BBC News Україна також звернулась за коментарями до уряду та Офісу президента.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!