Загадкове зникнення: гігантська зірка в сузір'ї Водолія просто "розчинилася"

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Вчені, що працюють в Європейській південній обсерваторії на півночі Чилі, виявили зникнення нестабільної величезної зірки в карликовій галактиці Кінмана.

"Одна з найбільш масивних зірок в ближньому Всесвіті просто тихо розчинилася вночі", - так описав свої враження астроном Жозе Гро.

За однією з гіпотез, зірка втратила яскравість, коли її сховав від спостерігачів космічний пил.

Відповідно до іншого припущення, яке особливо схвилювало вчених, — зірка перетворилася на чорну діру, не ставши, як водиться, перед цим надновою.

"Якщо це так, — каже керівник наукової групи Ендрю Аллан з Трініті-коледжу в Дубліні, — то ми вперше бачимо, як така величезна зірка закінчує свій вік таким чином".

Ендрю Аллан та його колеги з Ірландії, Чилі і США займалися вивченням надвеликих зірок і їхнього розвитку.

За цією зіркою різні групи астрономів пильно спостерігали з 2001 по 2011 рік і дійшли висновку, що вона перебувала на фінальній стадії своєї еволюції.

Копирайт изображения PA Media Image caption Останній знімок зірки перед зникненням

Направивши Дуже великий телескоп (VLT) на далеку галактику, астрономи, на свій подив, виявили, що зірки на місці немає.

Результати їхньої роботи опублікували 30 червня в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ("Місячник Королівського астрономічного товариства").

Вона була в 2,5 млн разів яскравіша за Сонце

Карликова галактика Кінмана перебуває в сузір'ї Водолія приблизно в 75 млн світлових років від Землі - занадто далеко, щоб розрізнити окремі зірки. Але можна бачити ознаки існування деяких з них.

Світло від галактики стабільно вказувало, що там є гігантська змінна блакитна зірка приблизно в 2,5 млн разів яскравіша за Сонце.

Зірки такого типу нестабільні, їх яскравість та спектр схильні до різких змін.

Але минулого року вчені не побачили жодних ознак блакитного гіганта.

"Вкрай незвично, щоб настільки масивна зірка зникла в інший спосіб, замість того, щоб перетворитись на наднову з супутнім яскравим спалахом", - говорить Ендрю Аллен.

Вперше вчені виявили відсутність зірки ще в серпні 2019 року, коли досліджували цю ділянку неба за допомогою 8-метрового телескопа VTL і новітнього надчутливого спектрографа ESPRESSO.

Через кілька місяців вони досліджували цю ділянку Всесвіту за допомогою того ж телескопа і широкохвильового спектрографа X-shooter. Ознак існування блакитної зірки знову не було.

Період високої активності

Дослідники порівняли отримані ними результати з архівними даними спостережень за галактикою Кінмана в 2002 і 2009 роках. Судячи з усього, блакитний гігант переживав період високої активності, що завершився десь між 2011 та 2019 роками.

Яскраві блакитні гіганти нерідко закінчують своє існування як наднові.

А в цьому випадку зірка, можливо, не вибухнула, а провалилася всередину себе, перетворившись на чорну діру. Вчені такого ще не бачили.

Щоб остаточно підтвердити цю гіпотезу, знадобляться додаткові дослідження.

Європейська південна обсерваторія — найпродуктивніший у світі наземний комплекс для астрономічних досліджень, який має унікальну апаратуру.

У 2025 році в Параналі в пустелі Атакама почне працювати 39-метровий Надзвичайно великий телескоп (Extremely Large Telescope, ELT). Він дозволить отримувати зображення з більшим ступенем деталізації, ніж орбітальний телескоп "Хаббл".

У програмі беруть участь 16 європейських країн, Чилі та Австралія.

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