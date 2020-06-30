Копирайт изображения Getty Images

Британія відновлює клінічні випробування суперечливого антималярійного препарату, який вживав Дональд Трамп, щоб не заразитися коронавірусом.

Агентство з контролю за ліками та продуктами охорони здоров'я (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) заявило, що британські медики братимуть участь в глобальному дослідженні COPCOV, яке має показати, чи може щоденна профілактична доза хлорохіну або гідроксихлорохіну захистити від COVID-19.

У дослідженні COPCOV беруть участь понад 40 тисяч медичних працівників з Європи, Африки, Азії та Південної Америки.

Хоча в кінці травня Всесвітня організація охорони здоров'я припинила клінічні випробування цього препарату з міркувань безпеки.

Це сталося на тлі публікації у престижному медичному журналі Lancet.

Його автори стверджували, що гідроксихлорохін не лише неефективний, але й може викликати ускладнення з боку серцево-судинної системи та навіть підвищити ймовірність смерті пацієнта.

Пізніше журнал Lancet відкинув свої попередні висновки. Виявилося, що інформацію, яка лежать в основі публікації, надала маловідома компанія Surgispherе, яка не дозволяє проводити незалежний аналіз своїх даних.

Британський медичний журнал New England Journal of Medicine також відкликав статтю, в якій були використані дані Surgisphere.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що вживає гідроксихлорохін в профілактичних цілях, попри заяви ВОЗ про те, що немає переконливих доказів ефективності препарату у боротьбі з коронавірусом.

Хлорохін і гідроксихлорохін - дешеві й доступні препарати, які багато років використовують для безпечного лікування малярії та деяких аутоімунних захворювань.

"Існує ймовірність того, що гідроксихлорохін можна вживати для профілактики коронавірусу. Однак це необхідно визначити за допомогою контрольованого дослідження", - заявив один з провідних вчених, професор Оксфордського університету Ніколас Вайт.

"Якщо говорити про пошук препарату, який міг би захистити медпрацівників, то гідроксихлорохін - це, безумовно, найбільш реалістична перспектива. Недавнє дослідження з постконтактної профілактики підтвердило його безпеку і вказало, що його можна використовувати для профілактики вірусу. Саме це і має з'ясувати глобальне дослідження COPCOV", - додав професор Мартін Левелін з Медичної школи Брайтона та Сассексу.

Тим часом науковці виявили, що препарати для лікування ВІЛ-інфекції лопінавір і ритонавір не допомагають пацієнтам, госпіталізованим з коронавірусом.

А ось з дексаметазоном - зовсім інша ситуація.

За даними медиків, цей дешевий і доступний стероїд значно зменшує показники смертності серед важких пацієнтів з COVID-19.

Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!