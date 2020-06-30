На антибіотиках та в ізоляції: у президента розповіли про стан Олени Зеленської

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Перша леді Олена Зеленська, в якої діагностували коронавірус та пневмонію, досі лікується у стаціонарі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

COVID-19 у першої леді підтвердили в середині червня. Згодом стало відомо, що в Зеленської — пневмонія.

"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні", - йдеться в повідомленні.

Два тижні потому дружина президента досі перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та продовжує антибактеріальну терапію.

"Перша леді почувається краще та поступово одужує", - уточнюють в ОП.

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