На антибіотиках та в ізоляції: у президента розповіли про стан Олени Зеленської
Перша леді Олена Зеленська, в якої діагностували коронавірус та пневмонію, досі лікується у стаціонарі.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
COVID-19 у першої леді підтвердили в середині червня. Згодом стало відомо, що в Зеленської — пневмонія.
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"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 та спричиненої ним двобічної полісегментарної пневмонії у стаціонарному відділенні київської лікарні", - йдеться в повідомленні.
Два тижні потому дружина президента досі перебуває в ізоляції під наглядом лікарів та продовжує антибактеріальну терапію.
"Перша леді почувається краще та поступово одужує", - уточнюють в ОП.
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