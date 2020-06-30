Коли українців пустять до Євросоюзу? Випуск новин 30.06.2020
У випуску 30 червня:
- Чому громадяни України не зможуть подорожувати до ЄС з 1 липня - і коли такий дозвіл може надійти? Пояснюємо суть претензій європейських чиновників;
- Пляжі Іспанії чекають туристів, але без маски на обличчі тим туристам загрожує штраф. 100 євро в бікіні;
- Новий закон про національну безпеку Китаю - загроза демократичним свободам Гонконгу. Репортаж наших кореспондентів;
- І город на вашому балконі - секретами вирощування зелені ділиться киянка, яка зробила з цього хобі гарний і поживний додаток до раціону.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!