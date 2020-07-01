Праворадикали серед німецьких спецпризначенців KSK. Елітний підрозділ реформують через екстремізм

Копирайт изображения bundeswehr.de Image caption KSK (Kommando Spezialkräfte) - з німецької "Командування спеціальних сил". Підрозділ, який брав участь у багатьох секретних операціях та був нагороджений за це

Одну роту KSK - елітного підрозділу бундесверу - повністю розформують, а решту - реформують через зв'язки бійців з крайніми правими і неонацистами.

Про це оголосила у вівторок міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

"Будь-кому, хто виявиться правим екстремістом, немає місця в бундесвері і він повинен піти", - заявила пані Крамп-Карренбауер журналістам.

Голова військової контррозвідки MAD Крістоф Грамм на парламентських слуханнях у понеділок розповів, що його відомство розслідує близько 600 випадків ймовірних зв'язків німецьких військових з праворадикалами і так званими "громадянами Рейху" - це неформальне об'єднання неонацистів Німеччини, які не визнають її нинішні кордони.

Близько 20 з цих 600 випадків пов'язані зі спецпідрозділом KSK.

Копирайт изображения GERMAN ARMY/KSK

Як пише газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, за 24 роки існування це елітний підрозділ армійського спецназу безліч разів звільняв заручників, проводив операції проти терористів, захоплював військових злочинців.

Майже всі ці операції були секретними.

А в останні роки у KSK сформувалась досить погана репутація в суспільстві - через ряд інцидентів, що стосуються праворадикальних поглядів бійців.

Наприклад, навесні 2017 року в інструктора спецназу на його ділянці в Саксонії виявили схрон зброї і боєприпасів.

Зникнення тисяч патронів

У вівторок Аннегрет Крамп-Карренбауер розповіла, що слідчим ще належить з'ясувати, куди саме з арсеналу KSK зникли 48 тисяч патронів й 62 кілограми вибухівки.

Щоправда, наразі незрозуміло, чи це результат розкрадання, чи недбалого обліку.

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Перед цим, у квітні 2017 року, як нагадує німецька преса, на прощальній вечірці одного з командирів KSK гості "зігували" і слухали неонацистський рок.

Ще у 2003 році командира спецназу звинуватили у зв'язках з правими екстремістами й змусили піти у відставку.

Останнім часом німецька військова контррозвідка отримала з KSK кілька сигналів про те, що офіцери і солдати підрозділу сповідують радикальні ксенофобські погляди.

"Стіна мовчання"

Копирайт изображения bundeswehr.de Image caption У німецькій армії намагаються боротися з будь-якими проявами крайніх правих поглядів серед бійців

Як розповів у понеділок глава військової контррозвідки Крістоф Грамм, при розслідуванні цих повідомлень його співробітники натрапили на "стіну мовчання" - але, за висловом Грамма, все ж змогли пробити її.

У травні міністр оборони Німеччини розпорядилася створити робочу групу по KSK, й тепер, за підсумками проведеного розслідування і власного короткого візиту на базу KSK в містечко Кальв на південному заході Німеччини, чиновниця ухвалила рішення, що одна з чотирьох рот KSK буде розформована, а решта проходитимуть бойове навчання в інших підрозділах.

Розслідування щодо окремих солдатів і офіцерів KSK продовжать і, ймовірно, справа може дійти до звільнень чи навіть судів.

"KSK не може існувати в нинішній формі й має краще інтегруватися у бундесвер", - цитує агентство AFP доповідь робочої групи.

Що таке KSK

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KSK (Kommando Spezialkräfte) - з німецької "Командування спеціальних сил".

Це створений у 1996 році елітний спецпідрозділ німецької армії, завданнями якого є операції на території супротивника, диверсійна і контрдиверсійна робота, боротьба з терористами і звільнення заручників.

Брав участь у багатьох спільних операціях НАТО і армії США, зокрема на Балканах і Близькому Сході, за що його бійці отримували багато нагород.

Щоб потрапити до цього підрозділу, кандидати мають пройти тривалі фізичні та психологічні випробування, зокрема 90-годинний біг по бездоріжжю, а також тритижневі курси виживання у бойових умовах.

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