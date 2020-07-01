У Чехії "попрощалися" з коронавірусом - з вином і без дистанції

Копирайт изображения EPA Image caption Тисячі чехів зібралися на Карловому мосту, щоб з вином і музикою "попрощатися" з коронавірусом

Поки Всесвітня організація з охорони здоров'я попереджає, що пандемія COVID-19 далека від завершення, а в Україні тенденції не надто втішні, у Чехії вже попрощалися з коронавірусом.

Там провели велелюдну вечірку на честь символічного прощання з коронавірусною кризою.

У вівторок у Празі тисячі людей зібралися за 500-метровим столом на Карловому мосту з їжею та напоями, які кожен приніс сам.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Довгий стіл розмістили просто на Карловому мосту

Гостей заохочували ділитися з сусідами, при цьому соціальної дистанції вже ніхто не притримувався.

Image caption Гості вечірки скандували "кінець"

Загалом у 10-мільйонній Чехії зафіксовано 12 тис. випадків зараження коронавірусом. Близько 350 людей померли.

Таке "прощання" змогли організувати і завдяки тому, що у зазвичай переповненій туристами Празі зараз надзвичайно мало гостей.

"Ми хотіли відсвяткувати кінець коронавірусної кризи, щоб зібрати людей та показати, що вони не бояться зустрічатися і їх не лякає сендвіч від сусіда", - пояснив AFP власник місцевого кафе Ондрей Кобза.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Чехії поступово скасовують обмеження

Всі місця на вечірці були замовлені заздалегідь.

Одна з гостей, Галина Хомченко-Крейчікова, розповіла, що побачила інформацію про свято у Facebook і їй воно видалося цікавим.

"Я тільки прийшла з нічної зміни, тому не встигла нічого приготувати. Але у нас з собою є вино та закуски", - поділилися жінка.

Чехія досить швидко ввела карантин й змогла уникнути значного поширення коронавірусу.

А минулого тижня уряд дозволив збиратися на заходи за участі до 1 тис. людей.

Копирайт изображения EPA Image caption Зазвичай тут тисячі туристів, але у той вечір були переважно чехи

Басейни, музеї, зоопарки та місцеві замки приймали відвідувачів без будь-яких обмежень.

А чеські ресторани, паби і бари обслуговують клієнтів у власних приміщення вже місяць.

Трохи оптимізму

Роб Кемерон, кореспондент BBC з Праги

За шумом музики та столових приладів можна було почути дуже незвичні звуки для цього культового місця: люди говорили чеською.

Майже без іноземних туристів Карлів міст того чудового сонячного вечора перетворили на один довгий святковий стіл, щоб відзначити, за словами організаторів, кінець кризи.

Хоча всі визнавали, що такі святкування цілком можуть виявитися передчасними.

Чехи розуміють, що швидкими діями змогли уникнути найгіршого.

Скасування локдауну в Чехії не призвело до стрімкого підвищення кількості хворих - у країні є кілька осередків хвороби, але далеко від Праги. А загалом кількість нових хворих щодня не перевищує 15.

Тож на мосту можна було чітко відчувати оптимізм людей, які пригадали, як воно… жити знову.

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