Жінку підстрелили за спробу зняти нацистський прапор

Копирайт изображения GARFIELD COUNTY SHERIFF'S OFFICE Image caption Александра Фістера звинувачують у тому, що він вистрілив у спину жінці, яка втікала

Під час вечірки американка спробувала забрати прапор з нацистською символікою, що висів у дворі сусіда.

За це він вистрілив їй у спину.

Постріл за прапор

Інцидент трапився у американському містечку Хантер в Оклахомі.

Як повідомляє місцева поліція, жінка була у друзів на вечірці, коли вирішила зняти один з прапорів, який висів у сусідньому дворі.

Коли вона це зробила й втікала, хазяїн двору, 44-річний Александр Фістер, вистрілив їй у спину з напівавтоматичної гвинтівки.

26-річна жінка, ім'я якої не розкривають, отримала чотири поранення, які, за даними медиків, не загрожують її життю.

Стрільця арештували.

Також повідомляють, що на прапорі, який забрала жінка, була вишита свастика.

Свідки кажуть, що Александр Фістер стріляв без попередження, а потім поставив біля свого будинку червоний пікап як барикаду.

Утім, при затриманні поліцією він опору не чинив.

За словами місцевого шерифа Джоді Хелм, постраждала намагалася демонстративно вкрасти прапор, утім сама вона в коментарі NBC News це заперечила і назвала "суперечливою інформацією" про власні мотиви.

Що відомо про стрільця

У Александра Фістера вдома виявили різну вогнепальну зброю - загалом 14 предметів та амуніцію. Утім, правоохоронці не уточнюють, чи є вона легальною.

Тепер його звинувачують у нападі з застосуванням смертельної зброї.

Один з сусідів Александра Фістера на умовах анонімності розповів, що прапори, через які все сталося, висять у нього на подвір'ї вже близько року й раніше їх вже викрадали.

Також неназваний сусід стверджує, що чоловік іноді одягався у чорну уніформу з червоною свастикою на рукаві, що нагадувало нацистську форму СС. Утім, жодних конфліктів з ним раніше не виникало.

Водночас окружна прокуратура все ще має вирішити, чи висуватимуть постраждалій жінці обвинувачення у спробі крадіжки прапора.

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