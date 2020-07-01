За що хочуть судити Петра Порошенка
Після приходу до влади президента Володимира Зеленського прокуратура відкрила близько двадцяти справ, до яких так чи інакше причетний попередній президент Петро Порошенко.
Провадження розпочали як за заявами певних осіб, так і за рішенням суду.
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Пояснюємо, що загрожує Петру Порошенку, за якими справами його викликали як свідка на допит, в яких висунули підозру, і хто подавав звернення з вимогою відкрити кримінальні провадження.
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