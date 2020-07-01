"Обмовка про Фрейду": у мережі критикують відеозвернення Венедіктової до Порошенка

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Напередодні судового засідання з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку генеральна прокурорка Ірина Венедіктова записала відео, в якому в кінці спробувала потролити експрезидента.

Загалом у зверненні пані Венедіктова доводила, що у справі проти Петра Порошенка щодо призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки не було порушень.

Проте юристи помітили фразу у зверненні Венедіктовій, яка могла порушити 62 статтю Конституції України й стати "обмовкою по Фрейду".

Це викликало хвилю кпинів у бік Генеральної прокуратури й навіть політичні опоненти Петра Порошенка почали писати про порушення одного з головних конституційних принципів правозахисників.

"Пропоную п'ятому президенту України власним прикладом показати громадянам повагу до закону, створених правоохоронних органів та реформованих судів", - потролила пані Венедиктова Порошенка судовою реформою, яку той нібито провів.

А далі запропонувала скористатись правом на захист "у спосіб, передбачений законом".

"І доводити в суді свою невинуватість", - завершила пані Венедиктова. Саме ця її фраза викликала шквал зауважень.

Адже 62 стаття напряму вказує протилежне.

"Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину", - говорить Конституція України.

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Обмовка по Фрейду?

"Презумпція-шмезумпція", - пожартував керівник DEJURE та координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, який брав участь у відборі суддів нового Верховного Суду.

На зауваження в коментарях, що це радянська практика і принципи роботи органів часів Дзержинського, пан Жернаков пожартував, що ці принципи точно не наслідуються з української Конституції.

Коментатори одразу ж нагадали подібні вимоги до підсудних з боку керівників радянських силових органів Берії, Єжова та Вишинського.

"Яка прокурор, така і презумпція", - пожартував Василь Турчин.

Оксана Калужна додала, що до посади генпрокурора потрібно додати вимогу не просто мати юридичну освіту, а й досвід роботи у кримінальному процесі.

Натомість журналіст Віталій Дейнега похвалив пані Венедіктову і назвав "прекрасним товстим тролінгом" Порошенка заяву про "створені органи та реформовані суди".

На що пан Жернаков нагадав, що новий створений при Порошенку орган ДБР розслідує справу проти нього ж, а раніше його очолювала пані Венедіктова.

Коментатори жартома називали фразу генпрокурорки "обмовкою по Фрейду".

Депутат парламенту Сергій Власенко, який в 2012 році захищав Юлію Тимошенко в суді, а останніми роками гостро критикував Петра Порошенка, також прокоментував заяву Венедіктової.

"Чогось" мені сьогодні навіяло: ніхто НЕ зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. (Частина 2 статті 62 Конституції України та частина 2 статті 17 КПК України)", - написав пан Власенко.

І додав, що "натомість, обвинувачення ЗОБОВ'ЯЗАНЕ поза всяким розумним сумнівом довести винуватість особи (частина 2 статті 17 КПК України)".

Соратниця Петра Порошенка Ірина Геращенко також процитувала 62 статтю Конституції про те, що "ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину".

Вона вважає, що це мають знати навіть студенти першого курсу юридичного факультету.

Прокоментував майбутнє засідання суду щодо запобіжного заходу Петру Порошенку і один з його головних критиків Андрій Портнов.

"Навіть я не можу зрозуміти, за що саме йому завтра будуть обирати запобіжний захід", - написав пан Портнов.

"На завтрашньому процесі генеральний прокурор Венедіктова даруватиме Порошенку нову інформаційну підтримку", - додав Андрій Портнов.

Справа, у якій обиратимуть сьогодні запобіжний захід Петру Порошенку, стосується можливих порушень при призначенні першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Закон передбачає право президента призначати голову служби та його заступників (за поданням голови). Але Порошенко нібито зробив це з порушенням - призначив першого заступника, натиснувши на голову служби. Адже на момент призначення вже був один перший заступник і штатний розпис служби не передбачав ще одного.

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