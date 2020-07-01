Google Photos кардинально оновився. На що звернути увагу?
Google більше не створює автоматично резервні копії зображень і відео з платформ соціальних медіа у своєму додатку для фото.
Раніше додаток Google Photos створював теку для зберігання будь-яких медіафайлів, отриманих через додатки на кшталт WhatsApp, Facebook та Instagram.
У Google заявили, що такі зміни покликані зберегти інтернет-ресурси, оскільки люди діляться більшою кількістю фото та відео під час пандемії Covid-19.
Ця функція використовувала інтернет і займала пам'ять на пристроях.
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На початку цього року YouTube і Netflix зробили подібні кроки для зменшення інтернет-трафіку, оскільки все більше людей почали користуватися інтернетом вдома через карантин.
Розробник XDA розповів новинному сайту Android Police, що нововведення торкнеться таких додатків:
- Helo
- LINE
- Messages
- Messenger
- Snapchat
- Viber
Це не вплине на фото та відео, які вже були збережені. Ви також можете увімкнути цю функцію, якщо бажаєте її використовувати.
Як створити резервну копію конкретних фото та відео:
- Відкрийте додаток Google Photos
- Оберіть "Бібліотека", потім - "Фотографії на пристрої", натисніть "Переглянути всі"
- Оберіть папку з файлами, резервну копію яких потрібно створити
- Виберіть фотографію чи відео, які потрібно зберегти, а потім опцію "Створити копію зараз"
Як змінити налаштування резервного копіювання для папок на пристрої:
- Відкрийте додаток Google Photos
- Оберіть "Бібліотека", потім - "Фотографії на пристрої", натисніть "Переглянути всі"
- Оберіть папку з файлами, резервну копію яких потрібно створити
- Угорі увімкніть резервне копіювання та синхронізацію.
Кілька додатків, наприклад WhatsApp, дають можливість відключити автоматичне збереження медіафайлів безпосередньо в додатку.
Щоб відключити збереження фотографій та відео з WhatsApp на iPhone:
- Відкрийте додаток WhatsApp
- Натисніть "Налаштування", а потім "Чати"
- Вимкніть кнопку з написом "Зберегти в Галереї".
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