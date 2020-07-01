Google Photos кардинально оновився. На що звернути увагу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Додаток Google Photos на телефоні

Google більше не створює автоматично резервні копії зображень і відео з платформ соціальних медіа у своєму додатку для фото.

Раніше додаток Google Photos створював теку для зберігання будь-яких медіафайлів, отриманих через додатки на кшталт WhatsApp, Facebook та Instagram.

У Google заявили, що такі зміни покликані зберегти інтернет-ресурси, оскільки люди діляться більшою кількістю фото та відео під час пандемії Covid-19.

Ця функція використовувала інтернет і займала пам'ять на пристроях.

На початку цього року YouTube і Netflix зробили подібні кроки для зменшення інтернет-трафіку, оскільки все більше людей почали користуватися інтернетом вдома через карантин.

Розробник XDA розповів новинному сайту Android Police, що нововведення торкнеться таких додатків:

Facebook

Helo

Instagram

LINE

Messages

Messenger

Snapchat

Twitter

Viber

WhatsApp

Це не вплине на фото та відео, які вже були збережені. Ви також можете увімкнути цю функцію, якщо бажаєте її використовувати.

Як створити резервну копію конкретних фото та відео:

Відкрийте додаток Google Photos

Оберіть "Бібліотека", потім - "Фотографії на пристрої", натисніть "Переглянути всі"

Оберіть папку з файлами, резервну копію яких потрібно створити

Виберіть фотографію чи відео, які потрібно зберегти, а потім опцію "Створити копію зараз"

Як змінити налаштування резервного копіювання для папок на пристрої:

Відкрийте додаток Google Photos

Оберіть "Бібліотека", потім - "Фотографії на пристрої", натисніть "Переглянути всі"

Оберіть папку з файлами, резервну копію яких потрібно створити

Угорі увімкніть резервне копіювання та синхронізацію.

Кілька додатків, наприклад WhatsApp, дають можливість відключити автоматичне збереження медіафайлів безпосередньо в додатку.

Щоб відключити збереження фотографій та відео з WhatsApp на iPhone:

Відкрийте додаток WhatsApp

Натисніть "Налаштування", а потім "Чати"

Вимкніть кнопку з написом "Зберегти в Галереї".

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