Google Photos кардинально оновився. На що звернути увагу?

  • 1 липня 2020
Додаток Google Photos на телефоні Копирайт изображения Getty Images
Image caption Додаток Google Photos на телефоні

Google більше не створює автоматично резервні копії зображень і відео з платформ соціальних медіа у своєму додатку для фото.

Раніше додаток Google Photos створював теку для зберігання будь-яких медіафайлів, отриманих через додатки на кшталт WhatsApp, Facebook та Instagram.

У Google заявили, що такі зміни покликані зберегти інтернет-ресурси, оскільки люди діляться більшою кількістю фото та відео під час пандемії Covid-19.

Ця функція використовувала інтернет і займала пам'ять на пристроях.

На початку цього року YouTube і Netflix зробили подібні кроки для зменшення інтернет-трафіку, оскільки все більше людей почали користуватися інтернетом вдома через карантин.

Розробник XDA розповів новинному сайту Android Police, що нововведення торкнеться таких додатків:

  • Facebook
  • Helo
  • Instagram
  • LINE
  • Messages
  • Messenger
  • Snapchat
  • Twitter
  • Viber
  • WhatsApp

Це не вплине на фото та відео, які вже були збережені. Ви також можете увімкнути цю функцію, якщо бажаєте її використовувати.

Як створити резервну копію конкретних фото та відео:

  • Відкрийте додаток Google Photos
  • Оберіть "Бібліотека", потім - "Фотографії на пристрої", натисніть "Переглянути всі"
  • Оберіть папку з файлами, резервну копію яких потрібно створити
  • Виберіть фотографію чи відео, які потрібно зберегти, а потім опцію "Створити копію зараз"

Як змінити налаштування резервного копіювання для папок на пристрої:

  • Відкрийте додаток Google Photos
  • Оберіть "Бібліотека", потім - "Фотографії на пристрої", натисніть "Переглянути всі"
  • Оберіть папку з файлами, резервну копію яких потрібно створити
  • Угорі увімкніть резервне копіювання та синхронізацію.

Кілька додатків, наприклад WhatsApp, дають можливість відключити автоматичне збереження медіафайлів безпосередньо в додатку.

Щоб відключити збереження фотографій та відео з WhatsApp на iPhone:

  • Відкрийте додаток WhatsApp
  • Натисніть "Налаштування", а потім "Чати"
  • Вимкніть кнопку з написом "Зберегти в Галереї".

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