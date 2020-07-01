Перший місяць автофіксації: з порушників зібрали 31 млн гривень

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Кількість перевищень швидкості на дорогах, де встановили камери фіксації, за місяць скоротилася вчетверо. Про це повідомив речник МВС Артем Шевченко.

"Було 57 880, стало 13 325. Сплачено порушниками вже 31 млн гривень", - заявив він.

Речник МВС сподівається, що завдяки камерам вдасться зменшити і смертність на дорогах, яка сягла 3 454 людей у 2019 році.

З 1 липня на водіїв чекає ще одне нововведення. водіння напідпитку чи "під кайфом" стане кримінальним порушенням, а не адміністративним проступком. Покарання суттєво посилять.

Для тих, хто керує авто в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та реакцію, штраф буде від 17 000 до 34 000 грн.

Також можуть позбавляти прав на строк до трьох років.

Як працює фіксація

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) діє в Україні з 1 червня.

На кінець року по всій Україні МВС планує встановити до 700 камер автоматичної фіксації. Їх розташування буде відомим, зазначав Арсен Аваков.

Спершу система фіксуватиме лише порушення швидкості, - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Якщо водій перевищив швидкість, система за номером авто визначає власника (і фізичну, і юридичну особу), на якого буде виписаний штраф. Його відправлятимуть порушнику рекомендованим листом за місцем реєстрації впродовж трьох днів.

Крім цього, дізнатися про фіксацію порушення водій може через:

SMS-повідомлення чи електронну пошту, якщо він подасть відповідну заяву до МВС,

на сайтах МВС та Нацполіції в електронному кабінеті водія,

від прикордонної служби при перетині кордону (якщо авто на територію України ввозив нерезидент).

На оскарження штрафу дається 10 днів, а на оплату - 30.

При цьому, як пояснив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Белошицький, реквізити для сплати штрафу за порушення, зафіксоване автоматичною системою, є іншими, ніж для звичайних штрафів. Їх вказуватимуть у постанові про штраф, на відривній квитанції, також вони будуть на сайті МВС та Нацполіції.

За його словами, "євробляхи" штрафуватимуть двома способами. Якщо авто з іноземною реєстрацією завіз громадянин України, то саме він і отримає штраф. Якщо ж машину завіз іноземець чи особа без громадянства, то під час виїзду за межі України прикордонники запропонують оплатити штраф через платіжний термінал, а також попередять, що несплата штрафу є підставою для заборони на в'їзд до моменту оплати.

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За законодавством, порушенням швидкості є перевищення встановлених обмежень на понад 20 км/год.

Штраф за перевищення швидкості на понад 20 км/год становить 255 грн, а за понад 50 км/год. - 510 грн.

Водіїв, які швидко оплачують штраф, стимулюватимуть, а тих, хто зволікає, - каратимуть.

Якщо оплатити штраф впродовж 10 днів від винесення постанови, його сума зменшується наполовину.

Проте через 30 днів після винесення постанови про штраф починає працювати механізм примусового стягнення. У порушника можуть арештувати авто або ж інше майно, а сума штрафу подвоюється.

Далі поступово автоматично фіксуватимуться й інші порушення - правил зупинки, паркування, заборона на пересування смугою для громадського транспорту або ж тротуарами, виїзд на зустрічну смугу.

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