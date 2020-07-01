Квасневський і Кокс: в Україні відновили політичні переслідування

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В Україні з'явилися ознаки переслідування політичних опонентів через суди. Про це йдеться у спільній заяві експрезидента Польщі Александра Квасневського та колишнього спікера Європарламенту Пета Кокса. Вони у 2012-2014 роках очолювали моніторингову місію Європарламенту щодо політичних процесів в Україні.

"Якщо цей курс візьме гору, демократія та правопорядок в Україні стануть першими жертвами. Вони є ключовими елементами загальних цінностей, які перебувають в основі прагнення України до ЄС і НАТО", - попереджають вони.

На їхню думку, події в Україні свідчать про руйнацію стандартів та "постмайданний ревізіонізм".

"Наближення місцевих виборів додає олії у вогонь наших занепокоєнь, коли ми стаємо свідками переслідування політичних опонентів через систему правосуддя, а не урну для голосування", - йдеться у заяві Кокса та Кваськневського.

Вони закликають боротися з політичними опонентами на дебатах та виборах, але не в судах.

У 2012-2014 роках місія Кокса-Квасневського намагалася допомогти Україні подолати проблеми для укладання Асоціації з ЄС і звільнити Юлію Тимошенко та Юрія Луценка.

В інтерв'ю BBC News Україна у вересні 2019 року пан Квасневський попередив, що реакція на політичне переслідування Петра Порошенка у Європі буде гострою.

"Порошенко був партнером, шанованим партнером багатьох лідерів у Європі, вони не будуть сидіти і дивитися. Якщо це буде суд, якщо будуть докази — це інша справа, але якщо це робиться з політичною мотивацією, то, звичайно, всі ці люди будуть голосно про це говорити", - зазначив він.

1 липня Печерський суд Києва не зміг обрати запобіжний захід Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання з'являтись на виклик слідчого і не виїздити зі столиці. Засідання перенесли на 8 липня.

Прокурори просять зобов'язати його з'являтися на допит і в суд, не відлучатись за межі Києва без дозволу слідчого, а також здати паспорт для виїзду за кордон.

Це пояснюють тим, що у Порошенка достатньо коштів для виїзду за кордон і проживання там, а також можливим тиском на свідків.

Обрання запобіжного заходу розглядав суддя Сергій Вовк, який за часів президентства Януковича судив Юрія Луценка.

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