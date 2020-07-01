Голова Нацбанку Смолій йде у відставку "через політичний тиск"

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Голова Нацбанку Яків Смолій вирішив піти у відставку через політику.

Така новина з'явилася у середу на сайті НБУ.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами", - цитує пресслужба Смолія.

"Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - додає Яків Смолій.

Хто саме систематично чинив політичний тиск на НБУ, Яків Смолій не уточнює.

У НБУ лише відзначають, що Смолій написав заяву за власним бажанням та подав її президенту.

В Офісі президента Зеленського заяву Смолія поки що ніяк не прокоментували і не повідомили, чи глава держави звільнить керівника Національного банку.

Стабільність курсу НБУ та його керівництва була однією з умов домовленостей між Україною та МВФ щодо фінансової допомоги.

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