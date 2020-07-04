Тисячі втрачають роботу через коронавірус. Погляд з Британії

У Британії кількість нових інфекцій коронавірусу поступово зменшується, але почали даватися взнаки економічні наслідки кризи з Covid-19.

Лише за два дні компанії авіаційної галузі і сектору торгівлі оголосили про скорочення 11 тисяч робочих місць. І це - тільки початок, кажуть економісти.

Британський уряд продовжив до жовтня схему підтримки робочих місць, за якою з державного бюджету виплачують 80% зарплати понад 9 млн працівникам.

З 1 липня працедавці можуть поступово повертати їх на роботу і перебирати частину фінансової відповідальності за ці робочі місця.

Але багато компаній після 100 днів вимушених простоїв скористалися можливістю і просто звільнили частину працівників. Звідси - практично щоденні новини про щораз то нові скорочення.

А прем'єр Борис Джонсон усіх підбадьорює закликами "будувати-будувати-будувати".

Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на телеканалі ICTV.

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