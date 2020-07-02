Відставка голови НБУ: Зеленський заспокоює, Захід занепокоєний

Копирайт изображения Офіс президента Image caption Володимир Зеленський та директорка МВФ Крісталіна Георгієва

Президент Володимир Зеленський та країни Заходу відреагували на заяву про відставку голови НБУ, який пояснив такий крок політичними причинами.

Ввечері 1 липня голова НБУ Яків Смолій заявив, що йде у відставку на знак протесту проти політичного тиску на нього.

Стабільність та збереження керівництва НБУ була однією з найважливіших умов співпраці МВФ з Україною.

Для отримання другого траншу допомоги восени Україна зобов'язалась зберегти "інституційно сильний та незалежний НБУ".

"Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Правління НБУ також зробило заяву, що поділяє перестороги голови щодо систематичного політичного тиску".

Реакція Зеленського

За кілька годин на намір піти у відставку відреагував президент Володимир Зеленський.

"Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності", - спробували заспокоїти громадськість та західних партнерів у заяві Офісу президента.

Заяву продублювали англійською мовою.

У Зеленського запевнили, що НБУ разом з урядом повинні продовжувати реалізацію зваженої монетарної та фіскальної політик.

Копирайт изображения НБУ

"Дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні базуватися виключно на засадах професійності та мають бути позбавлені політичного забарвлення, яке може мати негативний вплив на інституційну спроможність і незалежність Національного банку України", - додали в ОП.

Конституція визначає, що подання на звільнення голови НБУ до Верховної Ради має подати президент України. Остаточне рішення саме за депутатами.

У своїй заяві ОП чітко не вказав, чи прийме президент відставку Якова Смолія.

Позиція Заходу

Натомість посли країн Великої сімки дуже швидко зробили заяву, в якій заговорили про загрози для України.

Національний банк давно називали одним із осередків стабільної політики в Україні на фоні постійних змін уряду та міністрів, які відповідають за фінансовий та економічний блок.

Саме тому стабільність НБУ стала важливою умовою отримання Україною кредиту МВФ.

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор", - йдеться у заяві країн Великої сімки.

Там застерегли, що "підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку".

Останніми тижнями представники партії Володимира Зеленського "Слуга народу" в парламенті все частіше говорять про необхідність змінити керівництво НБУ. Також лунають заклики почати масштабну емісію та друк грошей.

Представники так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу", які послідовно виступають проти співпраці з МВФ, вже висловили задоволення можливій відставці Якова Смолія.

"Сталося! І це лише початок", - написав Олександр Дубінський у своєму Telegram. На його сайті з'явилася новина, нібито це саме він "добився відставки Смолія".

Ігор Коломойський постійно наголошує не необхідності припинення співпраці з МВФ і виступає за оголошення в країні дефолту.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської Ярослав Железняк з фракції "Голос" вже заявив, що на голову НБУ дійсно чинився тиск й спрогнозував можливе погіршення стосунків з МВФ.

Окрім того, як вказує пресслужба партії "Голос", пан Желєзняк припускає призначення новим головою НБУ у разі відставки Якова Смолія Кирила Шевченка. Той зараз є головою правління "Укргазбанку".

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