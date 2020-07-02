Іран передає "чорні скриньки" збитого літака МАУ Франції, Париж запросив Україну

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Україна отримала запрошення від Франції долучитись до розшифрування інформації на "чорних скриньках" літака рейсу РS752 авіакомпанії МАУ, який збили над Тегераном 8 січня.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Іран вирішив передати скриньки Франції, очікується, що вони прибудуть до Ліона вже 20 липня.

"Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів для участі в розшифровці "чорних скриньок" РS752, які (згідно з попередніми обіцянками Ірану) мають прибути до Ліону 20 липня", - заявив пан Єнін.

Він додав, що завдання України - забезпечити максимальний рівень міжнародного визнання фактів незаконного втручання у випадку з рейсом PS752.

"Це наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих"! - написав пан Єнін.

В авіакатастрофі літака Boeing 737-800 компанії МАУ під Тегераном 8 ‎січня ‎загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед них - 11 українців.

Україна наполягає на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин авіакатастрофи.

Іран спочатку заперечував відповідальність за авіакатастрофу, в якій загинуло 176 людей. Але згодом визнав, що літак збили місцеві військові.

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В РНБО раніше наполягали, що Україна має всі технічні і наукові можливості для дослідження "чорних скриньок" у співпраці з іранською стороною.

У лютому Іран заявляв, що припиняє співпрацю з Україною в розслідуванні збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ. Потім з'являлась інформація про проблеми із виплатою Іраном належної компенсації за збитий літак.

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