У Росії "обнулили Путіна"

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Центральна виборча комісія Росії повідомила, що підрахувала всі 100% протоколів з дільниць та електронного голосування про внесення змін до Конституції.

За даними ЦВК, за поправки проголосували 77,92% росіян.

Одна з найскандальніших поправок до Конституції стосується анулювання конституційного обмеження президентських строків, що дозволить Володимиру Путіну керувати Росією до 2036 року.

Голосування тривало п'ять днів, оглядачі заявляли про численні порушення.

Результати референдуму перевершили кількість голосів, які набрав Путін на президентських виборах 2018 року.

Голосування розпочалося 25 червня і продовжувалось до 1 липня, яке в Росії було вихідним днем.

Голосувати можна було на виборчих дільницях та в інтернеті.

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Журналісти вказували, що за бажання можна було проголосувати двічі.

В основному законі країни з'являться поправки про віру в Бога, буде закріплений інститут шлюбу як союзу чоловіка і жінки (держава візьме на себе обов'язки з його захисту) і з'явиться заборона на "применшення значення подвигу народу під час захисту Вітчизни".

Ці поправки до свого ж законопроєкту про зміни в Конституцію вніс сам Путін в останній день, коли це було можливо за законом.

Крім того, російській мові присвоять статус "мови державотворчого народу", а дітей будуть вважати "найважливішим пріоритетом державної політики Росії".

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Держдума отримає право затверджувати міністрів і віцепрем'єрів, президент своєю чергою отримає право розпускати її, якщо узгодження не пройдуть більше третини його кандидатур.

Крім того, колишні президенти отримають право довічно обіймати посаду сенатора, а прем'єр-міністр буде нести "персональну відповідальність" перед главою держави.

До другого читання в документ додали і нові судові поправки - наприклад, Конституційний суд отримає право скасовувати рішення міжнародного арбітражу, якщо той наклав зобов'язання на Росію.

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