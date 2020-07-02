Зеленський попросив Раду звільнити голову НБУ Смолія

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Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту постанову про звільнення голови НБУ Якова Смолія.

Напередодні Яків Смолій написав заяву про звільнення на знак протесту проти політичного тиску.

Звільняти та призначати голову НБУ може тільки парламент за подання президента.

Після заяви про відставку від Смолія Зеленський мав право повернути її, щоб уникнути відставки.

"Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - додає Яків Смолій.

Новина про відставку Смолія сколихнула валютний ринок, курс долара в обмінках вже підскочив до 27,25 гривень.

Стабільність та збереження керівництва НБУ була однією з найважливіших умов співпраці МВФ з Україною.

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Для отримання другого траншу допомоги восени Україна зобов'язалась зберегти "інституційно сильний та незалежний НБУ".

"Нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України, про що неодноразово зазначав президент України. Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності", - спробували заспокоїти громадськість та західних партнерів у заяві Офісу президента.

Посли країн Великої сімки дуже швидко зробили заяву, в якій заговорили про загрози для України.

"Незалежний Нацбанк - фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню й врятувало збанкрутілий банківський сектор", - йдеться у заяві країн Великої сімки.

Там застерегли, що "підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку".

Україна має забезпечити незалежність НБУ після звільнення Якова Смолія, заявив Міжнародний валютний фонд.

"Незалежність НБУ є ключовою для програми співпраці України та МВФ, і тому має бути збережена його наступником", - цитує заяву МВФ Reuters.

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