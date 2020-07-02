Авіація Фінляндії припиняє використовувати свастику як символ

Копирайт изображения Finnish Ministry of Defence Image caption На старій емблемі командування ВПС Фінляндії (ліворуч) можна побачити свастику. На новій (праворуч) - золотого орла

Це був доволі несподіваний вибір командування Військово-повітряних сил Фінляндії - використовувати як символ свастику та пару крил.

Цей символ завжди зв'язаний з нацистською Німеччиною та її злочинами. Хоча його історія дуже давня.

Наразі ж підтвердили, що командування ВПС Фінляндії без розголосу припинило використовувати цей символ.

Зміну спочатку помітив викладач університету в Гельсинкі Тейво Тейвайнен.

Раніше він надсилав запити щодо того, наскільки необхідно для військової авіації використовувати такий символ.

ВПС Фінляндії почали використовувати свастику з моменту свого створення у 1918 році. Невдовзі після здобуття незалежності і задовго до того, як нацизм ледве не знищив Європу.

До 1945 року військова авіація Фінляндії використовувала синю свастику на білому тлі зовсім не для того, щоб продемонструвати вірність нацистській Німеччині.

Хоча символ прибрали з літаків після Другої світової війни, він залишився на прапорах, символіці підрозділів ВПС та уніформі, розповів BBC News речник фінських ВПС.

Копирайт изображения Alamy Image caption На реставрованому транспортному літаку DC-2 у музеї можна побачити символ ВПС Фінляндії, який перестали малювати на літаках з 1945 року

З січня 2017 року емблема для командування ВПС стала схожою на емблему ВПС - золотий орел у колі з крил, повідомили у ВПС Фінляндії.

"Оскільки емблеми підрозділу розміщують на уніформі, вважалося недоцільним і зайвим продовжувати використовувати стару емблему підрозділу, яка час від часу викликала непорозуміння", - заявив речник.

Що таке свастика?

Копирайт изображения Getty Images

Геометричний символ має форму хреста з подальшими гачками, що відходять під прямим кутом. Слово свастика походить з санскриту - це "добробут", "удача".

Символ використовувався тисячі років в індійських культурах та в усьому світі, та став модним мотивом на Заході на початку XX сторіччя.

Однак у 1920 році Адольф Гітлер вирішив використовувати свастику для своєї націонал-соціалістичної партії, яка прийшла до влади 1933 року в Німеччині. Через злочини гітлерівського режиму свастика символізує нацизм та антисемітизм для більшості західних націй.

Професор Тейвайнен повідомив BBC, що у Фінляндії можна побачити свастики на будинках 1920-х років.

"У Фінляндії існує думка, що це випадковий декоративний знак - яким він певною мірою є", - сказав він.

Відомий фінський художник Акселі Галлен-Каллела вперше використав символ на картині у 1889 році.

Художник продовжував використовувати свастику як частину розробленого у 1918 році дизайну для ордена Хреста Свободи. Він використовував хрест із значно меншими гачками, тому візуальна схожість з нацистською символікою є значно менш вираженою.

Такий символ також розміщений на офіційному прапорі фінського президента.

Копирайт изображения Alamy Image caption На прапорі президента Фінляндії зображено символ з ордену Хреста Свободи

Але свастика у символіці фінських ВПС з'явилася завдяки іншій людині - шведському графу Еріку фон Розену.

Граф використовував свастику як особистий талісман удачі. Коли в 1918 році він подарував літак новонародженим повітряним силам Фінляндії, на ньому була синя свастика. Цей літак моделі Thulin Typ D був першим літаком ВПС Фінляндії. Потім синю свастику зображували на всіх військових літаках до 1945 року.

Прихильники подальшого використання символу зазначають, що нацистів у 1918 році не існувало, тому використання свастики ВПС Фінляндії не має нічого спільного з нацизмом.

Однак, хоча Ерік фон Розен не був нацистом 1918 року, він згодом став провідною фігурою в націонал-соціалістичному русі Швеції у 1930-х роках. Він також був зятем рейхсміністра авіації Германа Герінга і, за словами професора Тейвайнена, особистим другом Гітлера.

Копирайт изображения Alamy Image caption Цей старовинний навчальний літак виступив на авіашоу, присвяченому 100-річчю фінських ВПС у 2018 році

Фінські ВПС заявляють, що як символ графа фон Розен свастика залишається на деяких прапорах та орнаментах ВПС, хоча вже не йдеться про центральне командування ВПС.

Професор Тейвайнен повідомив BBC, що ніколи не стверджував, що свастику варто заборонити у Фінляндії (як це зробили в Німеччині).

Але він вважає, що обов'язок військових "захищати націю - не захищати старий символ, подарований шведським графом в 1918 році".

Історик занепокоєний тим, що це може вплинути на ставлення молодих фінів до військових, адже в армії досі зберігається призов.

Сусідка Фінляндії Росія може сприймати цей символ як знак того, що країна залишається ворогом, вважає він, - і що, головне, чи може це вплинути на ставлення західних сусідів щодо підтримки Фінляндії, якщо нейтральна країна колись знову опиниться під загрозою?

Хоча у символіці академії ВПС Фінляндії досі наявна свастика, рішення командування ВПС свідчить, що від спадку Еріка фон Розена та його голубої свастики у країні поступово відмовляються.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!