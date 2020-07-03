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Лукашенко керує Білоруссю вже 26 років - зараз добігає кінця п'ята поспіль його каденція.

3 липня Білорусь відзначає День незалежності, а вже 9 серпня обиратиме нового президента.

Лукашенко знову балотується.

З трьох основних опозиційних кандидатів - блогер Сергій Тихановський і банкір Віктор Бабарико затримані поліцією, а засновника IT-парку Валерія Цепкала зняла з виборів Центральна виборча комісія.

Замість Сергія Тихановскього свою кандидатуру висунула його дружина Світлана - її ЦВК зареєструвала.

Проте Олександр Лукашенко каже, що наступним президентом точно буде чоловік, аргументуючи це тим, що, на його думку, суспільство не дозріло до жінки-президента.

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