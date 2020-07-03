Рада звільнила голову НБУ Смолія

Копирайт изображения UNIAN

Після подання президента Верховна Рада на позачерговому засіданні звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку.

За це рішення проголосували 286 депутатів.

Увечері 1 липня голова Національного банку подав у відставку, пояснюючи це рішення "систематичним політичним тиском".

"Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - написав у заяві про відставку Яків Смолій.

В Офісі президента спростували будь-який тиск на інституцію та заявили, що НБУ "буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності.

Яків Смолій мав очолювати НБУ до 2025 року.

Під час виступу у парламенті пан Смолій ще раз наголосив на політичних мотивах своєї відставки, і сказав, що намагався, наскільки міг, чинити спротив рішенням, які могли б нанести шкоду економіці України, зокрема, згадав і вимоги необґрунтованої емісії грошей. Водночас він не назвав джерело цього тиску.

Серед методів політичного впливу на нього і на НБУ Яків Смолій назвав "тиск через суди, проплачені мітинги, інформаційні атаки".

"Я прийняв важке, але необхідне рішення... Я йду з високо піднятою головою і залишаю НБУ на вашу відповідальність", - заявив він.

Голова профільного фінансового комітету парламенту, депутат від "Слуги народу" Данило Гетьманцев визнав досягнення Національного банку останніх років - найнижчу інфляцію та найнижчу облікову ставку за історію незалежності, валютну лібералізацію, зростання валютних резервів, стабільність банківської системи.

Серед недоліків він назвав "відсутність дешевих кредитів" і "знекровлення економіки", а також надмірне зміцнення гривні наприкінці минулого року, до якого тоді представники чинної влади ставилися позитивно.

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, за президентства якого Якова Смолія було призначено головою НБУ, заявив, що нині його відставка відбувається "за виконання конституційних функцій" - збереження стабільності банківської та фінансової системи країни.

Копирайт изображения UNIAN

Стабільність та незалежність керівництва НБУ є однією з найважливіших умов співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною.

Для другого траншу допомоги восени країна зобов'язалась зберегти "інституційно сильний та незалежний НБУ".

МВФ та посли країн Великої сімки вже заявили загрозу втрати незалежності НБУ.

Банк був останнім важливим державним органом, керівництво якого не змінив президент Зеленський.

Офіс президента у своїй заяві запевнив, що незалежність Нацбанку збережеться.

Останніми місяцями у парламенті говорили про можливу відставку Смолія, а депутати від "Слуги народу" ініціювали емісію гривні.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!