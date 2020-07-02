Копирайт изображения Supplied

Таємниця оточує "абсолютно небачену" загибель сотень слонів в Ботсвані протягом останніх двох місяців.

Доктор Найлл Маккенн з благодійного фонду National Park Rescue ("Порятунок національних парків") заявив, що колеги в південноафриканській країні від початку травня зафіксували понад 350 туш слонів в дельті Окаванго.

Ніхто не знає, чому тварини гинуть, а результати лабораторних досліджень чекати лишається ще кілька тижнів.

У Ботсвані проживає третина популяції слонів в Африці.

Увага: у статті є фотографії, які можуть вас засмутити.

Доктор Маккенн розповів ВВС, що місцеві природоохоронці вперше попередили уряд про мертвих тварин на початку травня, після польоту над дельтою Окаванго.

"Вони помітили 169 під час тригодинного польоту", - сказав він.

"Через місяць подальше розслідування виявило ще багато туш, в результаті чого їхня загальна кількість перевищила 350. Це абсолютно безпрецедентно за кількістю слонів, які загинули в рамках однієї події, не пов'язаної із посухою", - додав він.

Копирайт изображения Supplied

Ще у травні уряд Ботсвани виключив браконьєрство як причину масової загибелі, адже бивні у тварин лишилися на місці, повідомляє Phys.org.

Є й інші речі, які вказують на щось інше, ніж браконьєрство.

"Умирають лише слони і більше ніхто", - сказав доктор Маккенн. "Якби це був ціанід, який використовували браконьєри, ви б побачили інші смерті".

Доктор Маккенн також попередньо виключив загибель внаслідок сибірки, яка минулого року в Ботсвані вбила щонайменше 100 слонів.

Проте науковці не можуть виключити смерть через отруєння або хворобу. Перед смертю тварини переважно падали на морду, ходили по колу. На думку пана Маккенна, щось атакує їхню неврологічну систему.

Копирайт изображения Supplied

Так чи інакше, не знаючи джерела, неможливо виключити можливість передачі хвороби до людей - особливо, якщо причина - у джерелах води чи ґрунті. Доктор Маккенн нагадує про пандемію Covid-19, яка, як вважають, почалася через передачу коронавірусу від тварин.

"Так, це природоохоронна катастрофа - але вона також має потенціал стати кризою охорони здоров'я", - сказав він.

Доктор Сіріл Таоло, виконуючий обов'язки директора департаменту дикої природи та національних парків Ботсвани, розповів Guardian, що вже підтвердили смерть щонайменше 280 слонів, і триває процес підтвердження загибелі решти.

Однак чиновники не знають, що спричинило смерть тварин.

"Ми відправили [зразки] на тестування, і ми очікуємо результатів протягом наступних двох тижнів", - сказав він.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!