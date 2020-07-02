Автобус з українцями потрапив в ДТП у Польщі: кілька людей зазнали травм

Копирайт изображения Radio Bielsko Image caption В автобусі перебували 40 українців. Шестеро з них шпиталізували, одна людина в критичному стані

Біля міста Богуславіце у Польщі сталася ДТП за участі вантажівки та автобусу, в якому перебували 40 українців. Внаслідок ДТП серед українців є травмовані, повідомила BBC News Україна речниця МЗС Катерина Зленко.

"За попередньою інформацією 16 громадян України отримали травми різного ступеня тяжкості, з них 6 шпиталізували. Наразі одна людина перебуває в критичному стані", - зазначила вона.

На місце ДТП виїхав консул Генконсультва України в Кракові.

Польські ЗМІ розмістили фотографії з місця події, на яких помітно, що одна з вантажівок палає після зіткнення. Radio Bielsko повідомляє, що для евакуації поранених використовували п'ять медичних гелікоптерів.