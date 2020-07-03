Легендарну Аю Софію можуть перетворити з музею на мечеть

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ая Софія має величезне значення як політичний та релігійний символ

Державна Рада Туреччини повідомила у четвер, що протягом 15 днів вирішить, чи стане музей Ая Софія у Стамбулі мечеттю.

Ця пам'ятка, яка належить до Світової спадщини ЮНЕСКО, спочатку була християнським собором, після завоювання міста Османською імперією - мечеттю, а 1935 року її перетворили на музей.

Минулого року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав знову зробити Ая Софія мечеттю. Релігійні та політичні лідери з усього світу розкритикували цю пропозицію.

Міністр культури Греції Ліна Мендоні звинуватила Туреччину у відродженні "фанатичних націоналістичних та релігійних настроїв", наполягаючи, що жодна зміна статусу об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО не може відбутися, поки її не затвердить міжурядовий комітет.

Якою була її історія?

Знаменита будівля знаходиться в районі Стамбула Фатіх, на західному березі Босфору.

Візантійський імператор Юстиніан I наказав розпочати масштабне будівництво 532 року, коли місто - тоді відоме як Константинополь - було столицею імперії. Для побудови колосального собору інженери привезли матеріали з усього Середземномор'я.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зараз Ая Софія є однією з найбільш відвідуваних туристичних пам'яток Туреччини

Після завершення будівництва в 537 році собор став резиденцією православного патріарха. У будівлі відбулися візантійські імператорські обряди, зокрема, коронації.

Собор Святої Софії був основним собором православної церкви протягом 900 років, за виключенням періоду у XIII сторіччі, коли його перетворили на католицький собор під контролем хрестоносців, які розгромили і окупували Константинополь під час четвертого хрестового походу.

Але в 1453 році Османська імперія під правлінням султана Мехмеда II захопила Константинополь, знищивши Візантійську імперію раз і назавжди.

Увійшовши до Святої Софії, Мехмед II наполягав на її реконструкції та перетворенні на мечеть.

Османські архітектори прибрали або замазали православну символіку всередині і додали шпилі та мінарети до структури. До завершення будівництва Стамбульської Блакитної мечеті у 1616 році Ая Софія була головною мечеттю міста.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ая Софія надихала архітекторів Блакитної мечеті у Стамбулі

Після закінчення Першої світової війни в 1918 році Османську імперію розгромили, вона втратила чимало територій. Турецькі націоналістичні сили створили сучасну Туреччину з попелу імперії.

Засновник Туреччини та перший президент світської республіки Мустафа Кемаль Ататюрк наказав перетворити мечеть Ая Софія у музей. З часу відкриття для публіки в 1935 році він став однією з найбільш відвідуваних туристичних пам'яток Туреччини.

Чому це важливо?

Через свою 1500-річну історію Свято-Софійська має величезне релігійне, духовне та політичне значення для різних спільнот всередині Туреччини та за її межами.

Ісламістські угруповання та консервативні мусульмани вимагають знову перетворити будівлю на мечеть і влаштовують протести проти закону 1934 року, який забороняє релігійні служби у будівлі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало мусульман хочуть молитися в Ая Софія

Президент Ердоган повторив подібні заклики. У передвиборчій промові перед місцевими виборами минулого року він сказав, що було "дуже великою помилкою" перетворити Ая Софія в музей.

Вселенський Патріарх Варфоломій попередив у вівторок, що перетворення будівлі "розчарує мільйони християн" і розділить два світи.

Державний секретар США Майк Помпео попередив, що будь-яка зміна статусу Ая Софія зменшить здатність пам'ятки "служити людству як необхідний міст між людьми різних релігійних традицій і культур".

Але міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу наполягає, що рішення ухвалюватиме Туреччина, бо будівля знаходиться на її території.