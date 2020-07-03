Скандал в ООН: через секс в авто відсторонили двох працівників
Організація об'єднаних націй відправила двох своїх працівників у неоплачувані відпустки через звинувачення у сексуальних порушеннях в службовій машині в Ізраїлі.
На короткому відео, яке виклали в Twitter, видно, як жінка у червоній сукні та чоловік займаються сексом на задньому сидінні білого авто з маркуванням ООН.
Кадри зняли на головній набережній Тель-Авіва. На передньому сидінні джипа сидить ще один пасажир, а водія не видно.
Офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив, що організація "шокована і глибоко стурбована" через відео.
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Тепер в організації повідомили, що чоловіки, яких видно на відео, є працівниками Організації з нагляду за виконанням умов перемир'я (ОНВУП), яка працює в регіоні з 1948 року.
Вони залишатимуться без зарплатні на час розслідування.
Пан Дюжаррік заявив BBC, що рішення про відсторонення ухвалили через "серйозність звинувачень у недотриманні стандартів поведінки міжнародних держслужбовців".
"ОНВУП знову запустила кампанію щодо підвищення рівня обізнаності своїх працівників про їхні зобов'язання щодо Кодексу поведінки ООН", - сказав представник ООН.
ООН проводить жорстку політику проти сексуальних порушень з боку своїх працівників.
Працівника можуть притягнути до дисциплінарного стягнення, якщо виявиться, що вони порушують правила поведінки. Їх можуть повернути на батьківщину або заборонити брати участь в миротворчих операціях ООН, але подальші дисциплінарні чи правові дії залежать від країни, громадянином якої є працівник.
У 2019 році проти працівників Організації Об'єднаних Націй подали 175 скарг про сексуальну експлуатацію і насильство. 16 випадків підтвердили, 15 визнали необґрунтованими, інші розслідують.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш пообіцяв застосовувати "нульову толерантність" до сексуальних проступків у лавах ООН.
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