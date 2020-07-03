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Державне бюро розслідувань вилучило прилади, необхідні для роботи системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль, у трьох бригадах Повітряних сил. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України.

Командування повітряних сил розцінило такі дії як "черговий удар по системі протиповітряної оборони України".

Згодом повідомлення зі сторінки командування у Facebook прибрали, але його скрін зберігся.

Після розголосу ДБР повідомило, що вилучило сім приладів НВЧ (клістрони), три з них уже повернуло, ще чотири поверне.

Порушення при закупівлі клістронів

"1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних Сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький", - повідомило Командування повітряних сил.

На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду та в межах кримінального провадження слідчі склали протокол огляду та вилучили чотири НВЧ прилади (клістрони) та супровідну документацію.

"Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів", - йдеться у повідомленні.

Такі ж процесуальні дії провели в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).

У заяві вказують, що надвисокочастотні прилади (НВЧ або клістрони) є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

"У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання «Кавказ-2020», де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі", - йдеться в заяві командування ПСУ.

2 липня ДБР повідомило, що усі прилади НВЧ повернуть до військових частин. Окрім того проведуть службове розслідування щодо правомірності дій працівників відомства.

Що таке клістрон і навіщо їх вилучали

Завідувач кафедри інформаційних технологій і моделювання у КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Ігор Шелевицький пояснює, що клістрон це високочастотна лампа, яка може генерувати й посилювати електромагнітні коливання.

Водночас експерт не розуміє, навіщо ДБР було вилучати клістрон із бойового комплексу. "Навіщо забирати клістрони із собою? Які умови транспортування й зберігання, що саме із ними робили, і в якому стані повернули? Як це вплинуло на характеристики й надійність приладу?", - написав Ігор Шелевицький у Facebook.

"Я уточню що без клістрона радар мертвий. Просто купа металу. Й ракети не полетять", - додав він.

Головред "Цензор.Нет" Юрій Бутусов нагадує, що клістрони для ракет С-300 можна купити лише в Росії.

"У чому суть справи? ДБР шукає компромат на колишнє керівництво, на Порошенко та його команду по закупках в оборонній сфері. Де знайти компромат? На закупках запасних частин, які Україна закуповує у Росії", - написав Бутусов у Facebook.

Журналіст додає, що у спробі "повісити" на п'ятого президента Петра Порошенка цілком очевидні речі правоохоронці "дійшли до абсурду".

"Люди повинні розуміти наслідки своїх дій і наслідки перевищення повноважень. Річ у тім, що постанова суду не передбачала вилучення клістронів взагалі! Це вкрай підозріла ситуація, і дії людей, які це зробили, мають усі ознаки державної зради", - підсумував Бутусов.

Користувачі соцмереж обурюються вилученням клістронів, адже обладнання дуже просто зіпсувати.

"Цікаво хто демонтував і чи будуть вони працювати після вилучення? Зіпсувати клістрон простіше простого. Вплинути на магніт. І фсьо!", - пише Анатолій Ткачук.

"Без клістрона РЛС (радіолокаційна станція, - Ред.) нічого не варта. Той, хто вилучить клістрон, вилучить РЛС з бойового чергування. Хто вилучить РЛС з бойового чергування, робить країну беззахисною. Той, хто робить країну беззахисною в такі часи, хто?", - запитує Олександр Доніченко у Facebook.

Користувач Twitter з ніком Ukraine.lg припускає, що хтось видав дуже детальні інструкції щодо вилучення клістронів, ймовірно, це військовий.

Пропустити Twitter допис , автор: @Ukraine_lg А ви вважаєте, що дбр отак, ні сіло, ні впало, взяло і вилучило клістрони? Ага, сидить слідчий, паперова миша, і думає, ось я зара поїду, ППО перевірю. І не одне, а всі, і одразу. Хтось видав дуже детальні інструкції, що, де, як, скільки, коли. І цей хтось - військовий. — Ukraine.lg (@Ukraine_lg) 2 липня 2020 р.

А волонтер Павло Нарожний називає ситуацію "системним знищенням армії".

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