Для вступників з Донбасу скасували ЗНО. Які пільги вони отримають?

Копирайт изображения UNIAN Image caption В Україні триває вступна кампанія. Тисячі абітурієнтів складають ЗНО

Верховна Рада дозволила вступникам з окупованого Донбасу, а також з населених пунктів на лінії зіткнення не складати ЗНО. На таких умовах вони зможуть вступити в будь-який вищий навчальний заклад України.

Відповідний президентський законопроєкт парламент ухвалив 3 липня.

Відтепер, щоб вступити у виш, абітурієнти повинні звернутися до освітніх центрів "Крим - Україна" або "Донбас - Україна".

Після цього вони мають приїхати у визначений час та скласти іспити з української мови, історії України та профільного предмета.

Отримані бали вступники зможуть подавати до всіх вищих навчальних закладів України.

Змагатися за вступ вони будуть в межах визначеної для них квоти разом з абітурієнтами з Криму та Севастополя, які мали таку пільгу і раніше.

Квоти для тих, хто вступатиме без ЗНО, також передбачені для інших пільгових категорій. Серед яких, зокрема, діти-сироти, ветерани АТО чи ООС та діти військовослужбовців, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків.

Також до переліку пільговиків додали дітей медиків, які померли від коронавірусу.

Навіщо це?

Президент Володимир Зеленський, який ініціював законопроєкт, заявив, що ця ініціатива - частина державної політики.

"Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохочувати таких випускників переїжджати в Україну та вступати в наші навчальні заклади", - пояснював він.

Раніше у Міністерстві освіти та науки додавали, що за нинішніх умов виїхати з окупованих територій, щоб скласти ЗНО для дітей з Донбасу буде неможливо.

Крім того, у дітей з окупованих територій немає доступу до належної української програми в школах.

"Для того, щоб ці діти не з'являлись з автоматами і не воювали проти нас, нам набагато краще з точки зору державної політики всіляко їх реінтегрувати тут, на підконтрольній території. Вища освіта - кращий спосіб реінтеграції", - заявляв, презентуючи ініціативу, колишній заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!