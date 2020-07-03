Олена Зеленська видужала від коронавірусу
Дружина президента Олена Зеленська одужала від коронавірусу, її виписали з лікарні у п'ятницю.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною", - йдеться в повідомленні.
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Водночас, Зеленська продовжуватиме лікувати двобічну пневмонію, яку спричинив коронавірус, вдома.
COVID-19 у першої леді діагностували в середині червня.
Згодом стало відомо, що у Зеленської двобічна полісегментарна пневмонія. Її поклали в лікарню та тримали в ізоляції.
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