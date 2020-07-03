Олена Зеленська видужала від коронавірусу

Копирайт изображения UNIAN

Дружина президента Олена Зеленська одужала від коронавірусу, її виписали з лікарні у п'ятницю.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною", - йдеться в повідомленні.

Водночас, Зеленська продовжуватиме лікувати двобічну пневмонію, яку спричинив коронавірус, вдома.

COVID-19 у першої леді діагностували в середині червня.

Згодом стало відомо, що у Зеленської двобічна полісегментарна пневмонія. Її поклали в лікарню та тримали в ізоляції.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!