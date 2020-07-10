Чому не працювали додатки на iPhone: що сталося і до чого тут Facebook
Користувачі операційної системи iOS у всьому світі кілька годин не могли зайти у деякі додатки на своїх пристроях. Що сталося і чому?
Перші скарги власників iPhone та інших їхніх девайсів-родичів цього смартфону почали з'являтися зранку 10 липня: люди не могли скористатися частиною програм, які встановлені на їхніх пристроях. Вони відкривалися і одразу злітали.
В Україні користувачі скаржилися, що не працюють додатки Viber, Mono, Spotify, Waze, Tinder, Soundcloud тощо.
Близько 15:45 за Києвом в Україні додатки запрацювали.
Кілька годин тому компанія Facebook визнала, що проблеми виникли з додатками для операційної системи iOS, які використовують iOS SDK (Software Development Kit) від Facebook.
Там кажуть, що збільшилася кількість помилок, які призводять до проблем із "деякими додатками".
На сторінках мережі є сотні скарг від програмістів та користувачів з різних країн світу, які описують свої проблеми з різноманітними додатками.
У кожній країні, крім загальносвітових програм, є список своїх національних додатків, які не працювали.
Наприклад, від проблем із Viber потерпали в Україні, Росії та Білорусі.
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