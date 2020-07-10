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Користувачі операційної системи iOS у всьому світі кілька годин не могли зайти у деякі додатки на своїх пристроях. Що сталося і чому?

Перші скарги власників iPhone та інших їхніх девайсів-родичів цього смартфону почали з'являтися зранку 10 липня: люди не могли скористатися частиною програм, які встановлені на їхніх пристроях. Вони відкривалися і одразу злітали.

В Україні користувачі скаржилися, що не працюють додатки Viber, Mono, Spotify, Waze, Tinder, Soundcloud тощо.

Близько 15:45 за Києвом в Україні додатки запрацювали.

Кілька годин тому компанія Facebook визнала, що проблеми виникли з додатками для операційної системи iOS, які використовують iOS SDK (Software Development Kit) від Facebook.

Там кажуть, що збільшилася кількість помилок, які призводять до проблем із "деякими додатками".

На сторінках мережі є сотні скарг від програмістів та користувачів з різних країн світу, які описують свої проблеми з різноманітними додатками.

У кожній країні, крім загальносвітових програм, є список своїх національних додатків, які не працювали.

Наприклад, від проблем із Viber потерпали в Україні, Росії та Білорусі.

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