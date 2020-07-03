Чи готовий Петро Порошенко піти до в'язниці?
- 3 липня 2020
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В ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ВВС Джоні Фішеру експрезидент Порошенко розповів, що готовий не лише до тюрми, але й "віддати життя, якщо це врятує Україну".
Також політик заявив, що ніколи не називав Зеленського "людиною Путіна", а лише "недосвідченим політиком".
А переслідування вважає особистою помстою нинішнього президента, якого Порошенко називає "недосвідченим".
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