Чи готовий Петро Порошенко піти до в'язниці?

В ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту ВВС Джоні Фішеру експрезидент Порошенко розповів, що готовий не лише до тюрми, але й "віддати життя, якщо це врятує Україну".

Також політик заявив, що ніколи не називав Зеленського "людиною Путіна", а лише "недосвідченим політиком".

А переслідування вважає особистою помстою нинішнього президента, якого Порошенко називає "недосвідченим".

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