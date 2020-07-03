Вперше модель з синдромом Дауна стала зіркою Gucci та Vogue

Копирайт изображения ELLIEJG16_ZEBEDEEMODEL/INSTAGRAM

18-річна Еллі Голдстейн, яка народилася з синдромом Дауна, стала першою моделлю з особливими потребами, яка знялася для рекламної кампанії Gucci та журналу Vogue.

Її батьки називають це карколомним успіхом, а експерти індустрії кажуть про прорив в області різноманіття фешн-індустрії.

Фотографія Еллі, опублікована на сторінці бренду Gucci в Instagram, мала грандіозний успіх, набравши майже 800 тисяч "лайків" та сотні захоплених коментарів.

Крім того, дівчина знялася для онлайн-версії журналу Vogue Italia в рамках рекламної кампанії туші для вій Gucci Mascara L'Obscur.

"Мені це дуже подобається. Дякую за цю неймовірну можливість і прекрасний день зйомок", - сказала Еллі після фотосесії.

Копирайт изображения DAVID PD HYDE Image caption Еллі Голдстейн для фотосесії компанії Gucci

Еллі працює в модельному бізнесі з 2017 року. Саме тоді вона прийшла в агентство Zebedee Management.

Своїм завданням агентство називає прагнення збільшити представництво людей, досі виключених з медійного простору. Серед них люди з обмеженими можливостями, особливостями в зовнішності, а також транс- і небінарні моделі.

Подружка Еллі випадково почула про агентство по телевізору і вмовила маму дівчинки Івонн відвести дочку туди.

Копирайт изображения DAVID PD HYDE

Паралельно з модельною кар'єрою зараз Еллі вчиться сценічної майстерності в коледжі Redbridge в Ессексі.

За неповні три роки в модельному бізнесі вона знялася для різдвяної кампанії мережі косметичних супермаркетів Superdrug, а також в рекламному ролику Nike, присвяченому чемпіонату світу з футболу серед жінок.

"Ми всі неймовірно пишаємося Еллі і тими чудовими коментарями, які написали про неї в Instagram, - розповіла журналістам мама моделі Івонн Голдстейн. - Наша дівчинка завжди любила бути на видноті, вона впевнена в собі і знає, чого хоче".

Еллі натхненно готується до нових проєктів.

"Я отримала масу задоволення, знімаючись в сукнях від Gucci, - ділиться вона своїми враженнями. - Чекаю не дочекаюся моменту, коли зможу працювати з іншими брендами".

В останні роки модельний бізнес став привітніший до інклюзивності.

Якщо моделі з темним кольором шкіри або східною зовнішністю вже давно досягають успіху, то моделі з пишними формами, трансгендери та навіть дівчата в хіджабі - останній тренд.

Втім люди з особливостями розвитку та інвалідністю досі залишалися за рамками дискусій про репрезентацію в фешн-індустрії.

Глава великого модельного агентства Silent Models в Парижі Вінсент Пітер говорить, що поки до них не надходило запитів на моделей з особливостями розвитку.

"Можливо, щось зміниться на наступному тижні моди, але поки все як і раніше", - визнає він.

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