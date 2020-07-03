Смолія звільнили. Хто керуватиме Нацбанком і чи запустить друкарський верстат – випуск новин
- 3 липня 2020
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У випуску:
- Верховна Рада підтримала відставку керівника Нацбанку Якова Смолія. Виступаючи у парламенті, він заявив, що йде через тиск.
- Порошенко вважає справу проти себе "помстою недосвідченого політика". Ексклюзивне інтерв'ю ВВС.
- Як живуть ті, хто втратив все майно через масштабні повені у Карпатах.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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