"Живі машини для збору кокосів". Через рабську працю мавп здійнявся галас

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Відразу кілька мережевих супермаркетів у Британії прибрали зі своїх полиць кокосове молоко і масло після того як стало відомо, що у виробництві цих продуктів використали кокоси, зібрані підневільними мавпами.

Як стверджують в організації "Люди за етичне ставлення до тварин" (PETA), диких мавп ловлять і вчать зривати з пальм кокосові горіхи.

Наприклад, свинохвостих макак у Таїланді просто перетворюють на "машини для збору кокосів".

Дізнавшись про це, деякі британські мережеві супермаркети, серед яких Waitrose, Ocado, Co-op і Boots, вирішили проявити принциповість і пообіцяли припинити продаж товарів, у виробництві яких задіяли рабську працю мавп.

Деякі супермаркети, такі як Morrisons, заявили, що відповідно до етичних стандартів та в інтересах захисту прав тварин уже забрали зі своїх полиць товари, при виготовленні яких використали зібрані мавпами кокоси.

У п'ятницю до кампанії на захист макак приєдналася і наречена британського прем'єра Керрі Саймондс, яка кинула виклик ще одній мережі супермаркетів - Tesco.

"Ну що ж ви, Tesco! Ваш хід! Будь ласка, припиніть і ви продавати ці продукти", - написала вона у своєму Twitter.

"У нашому власному бренді кокосового молока і кокосового напою не використовують працю мавп, і ми не продаємо жоден з брендів, про які говорить PETA", - виправдався вже перед ВВС представник Tesco.

"Ми проти такої практики і обов'язково знімемо з продажу всі продукти, якщо з'ясується, що у їхньому виробництві застосовували примусову працю мавп", - додає він.

Тисяча кокосів на день

Представники PETA стверджують, що виявили в Таїланді відразу вісім ферм, де мавп змушують збирати кокоси, які потім експортують в різні країни.

Захисники прав тварин кажуть, що дорослий самець може зібрати до тисячі горіхів на день. Людина, наприклад, збирає у кращому разі 80.

Представники PETA знайшли навіть "мавпячі школи", де мавп навчають збирати горіхи, а також кататися на велосипедах або грати в баскетбол задля розваги туристів.

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"Тварини у цих "закладах", багатьох з яких незаконно виловили ще дитинчатами, демонструють поведінку, що свідчить про важкий стрес, - кажуть експерти PETA. - Мавп приковують ланцюгами до автомобільних покришок або тримають у клітках, де вони ледь можуть розвернутися".

Працівникам PETA також розповідали про випадки, коли мавпам видаляли ікла, якщо ті намагались кусати дресувальників.

"Ці допитливі тварини з високим інтелектом позбавлені психологічної стимуляції, можливості спілкування, свободи і будь-яких радощів життя. І все це лише заради того, щоб використати їх для збору кокосів", - говорить директор PETA Елайс Аллен.

"Тому ми закликаємо всіх порядних людей завадити використанню праці мавп, відмовившись від кокосових продуктів з Таїланду".

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